Cronaca



Massimo Boldi 'folgorato' dalla... bellezza lucchese

martedì, 20 agosto 2019, 20:40

Il popolare attore Massimo Boldi ha girato oggi pomeriggio per il centro storico in carrozza in compagnia di Irene Fornaciari, Princess, sorella di Leonardo attuale sindaco di Porcari. La coppia è apparsa in perfetta sintonia e, a sentire amici e conoscenti, si frequenta già da qualche tempo. Proprio il 3 agosto, in Versilia al bagno Puccini, Boldi ha festeggiato il compleanno di Irene insieme alla sua famiglia. Stasera sembra siano stati avvistati al ristorante Bollicine d'autore in via Calderia.