Franco Barbieri e Lucca, un amore senza fine

giovedì, 22 agosto 2019, 00:01

di samuele cosentino

“Non chiudete le nostre attività per il mio lutto” ci ha detto Franco nei suoi ultimi giorni, “il nostro mestiere è dare un servizio al pubblico e chiudere vorrebbe dire anteporre i propri bisogni a quelli della nostra clientela”.

Sta tutto qua dentro, in questa indicazione che Franco ci ha dato, il suo essere “l'imprenditore gentiluomo” che la città di Lucca ha conosciuto instaurando con lui un rapporto di stima e rispetto reciproci.

Non ci sono forse mai stati “baci e gli abbracci” fra i due, fra Lucca e Franco, eppure negli anni sono emersi in maniera sempre più evidente degli elementi comuni tra loro, elementi che legavano queste due anime destinate ad influenzare l'una il futuro dell'altra, entrambe consapevoli del peso e dell'importanza del proprio passato, entrambe ancorate saldamente alle proprie radici ma protese alla crescita, condannate a pensare in avanti considerando “passato” anche l'attimo che si sta per vivere.

Senza mai stare in prima fila, in maniera sempre composta, ma decisa e determinata Franco ha svolto il doppio ruolo di regista ed attore nel film nel quale Lucca è stata protagonista. Da cittadina sconosciuta, territorio operoso e discreto della Toscana che si lanciava nel mondo del turismo con gli arieti di Siena e Firenze, ha saputo in pochi anni conquistare il suo pubblico, giocando sul suo garbo, sulla sua produzione enogastronomica, sul suo valore culturale e paesaggistico. Ha giocato, insomma, le sue carte migliori sapendo di avere nella manica i suoi “assi”.

Pensando al Barbieri si potrebbero ricordare gli anni delle promozioni internazionali, della fondazione del mercato antiquario, gli anni del gemellaggio e le trasferte al fianco dei lucchesi nel mondo, e ci sarebbero aneddoti da raccontare fino a far serata. Franco però pescava si dal suo passato gli insegnamenti che via via aveva assimilato, ma non amava parlarne. Piuttosto godeva quando radunava tutti noi, familiari e collaboratori per parlare di futuro.

Attività che gli venivano proposte, fondi liberi che aveva adocchiato, ma anche crescita e sviluppo di ciò che era in essere perché la Buca, il Giglio, Gli Orti e L'ilaria erano sempre il suo primo pensiero. “Attività come le nostre” diceva “sono parte ormai del tessuto cittadino, e noi dobbiamo avere questa consapevolezza ed essere sempre presenti, sempre attenti ciò che accade in città e pronti anche a dare una mano”.

Negli ultimi mesi si era cercato anche di fare un intervento di recupero monumentale presso la chiesa di Santa Maria Nera non andato in porto per cause legate alla burocrazia, ma lo spirito con il quale Franco ha vissuto da imprenditore è sempre stato questo. Ecco perché, nonostante la sua severità ed il suo spiccato senso critico che non mancava di manifestare, per noi Franco è “l'imprenditore gentiluomo”: colui che da imprenditore pensa a cosa può prendere e da gentiluomo ragiona su cosa può dare.

Ed ecco perché dentro di noi vediamo cosi somiglianti Franco e la città Lucca: questa città un po' chiusa, un po' severa con gli avventori, una città nata e vissuta sul commercio che ha sempre pensato quindi a come prendere da chi passava, ma che ha sempre saputo restituire libertà, indipendenza, crescita, sviluppo economico, accoglienza e solidarietà.