Ordinanza urgente per l'installazione di nuove protezioni provvisorie sulle Mura

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:54

Sono in dirittura di arrivo i lavori di realizzazione della nuova condotta idrica a servizio dell'acquedotto di Vinchiana che approvvigiona tutto il Morianese. L'intervento di Geal è iniziato a giugno dal momento che la vecchia tubazione attraversava una proprietà comunale - in prossimità della Diga - ceduta dal Comune a...

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:19

In merito al mancato ritiro dei rifiuti indifferenziati sollevato a mezzo stampa dal rappresentante di un utenza non-domestica Sistema Ambiente comunica che il servizio è attualmente in vigore essendo ripreso dopo la pausa del ritiro del giorno 15 agosto, Festa dell’Assunta, uno dei giorni in cui secondo per le utenze...

mercoledì, 28 agosto 2019, 12:17

I comuni della Toscana il 4 ottobre prossimo offriranno l’olio per la lampada di san Francesco che arde ad Assisi: è una consuetudine che a turno, di anno in anno, tocca gli enti locali delle venti regioni italiane.

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:22

“Andare allo stadio è un modo per svagarsi e socializzare oltre naturalmente che per tifare per la propria squadra. Sapere quindi che, molto probabilmente, non potremo entrare al “Porta Elisa” fino a dicembre è una cosa che mi rattrista e nello stesso tempo mi fa arrabbiare”.

mercoledì, 28 agosto 2019, 10:23

Si migliora l'accessibilità del Luna Park e della zona delle Tagliate. Nuovi posti auto per persone con disabilità e scivoli ai marciapiedi di collegamento fra l'area del cimitero e piazzale Don Baroni

mercoledì, 28 agosto 2019, 09:23

E' stato posticipato al 15 settembre il divieto assoluto di abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali su tutto il territorio regionale considerato l'alto rischio per lo sviluppo di incendi boschivi