Porte aperte per conoscere il "Badabimbi", la casa delle tate

lunedì, 19 agosto 2019, 10:35

Il primo settembre apre a Lucca, in via dei Bacchettoni, Badabimbi, la casa delle Tate. Progetto che ha come obiettivo quello di sostenere le famiglie nella crescita dei propri figli.

Badabimbi è un servizio innovativo, più di un Baby Parking, è uno spazio spazio sicuro, semplice e accessibile: un luogo per i più piccoli, ricco di attività studiate per una crescita serena e equilibrata, dove è possibile affidare il proprio bambino a personale qualificato, in qualsiasi momento della giornata per il tempo necessario.

Con le tate altamente qualificate del Badabimbi, i bambini potranno giocare, fare i compiti e crescere insieme ad altri bimbi.

Ogni settimana tanti laboratori e percorsi per i più piccoli ma anche per i grandi: momenti rilassanti pensati per le mamme ed i papà, mentre le tate del BADABIMBI si occupa dei bambini, tanti i servizi offerti: laboratori musicali, ripetizioni, e spazi per le feste dei bambini, compleanni ecc.

Inoltre a breve con una web app sarà possibile organizzare le giornate e prenotare il posto direttamente dal cellulare o dal PC.

Il 23/24 e il 30/31 agosto, dalle 16:00 alle 19:00, Badabimbi apre le sue porte per far conoscere le tate, il progetto e gli spazii studiati per i bambini di varie età.

Il BADABIMBI è facile da raggiungere sia da porta Elisa o Porta San Jacopo senza bisogno di alcun permesso. Il parcheggio Mazzini e i tanti stalli nelle strette vicinanze permettono di vivere i vantaggi del centro con le comodità necessarie per usufruire serenamente del servizio.

Per scoprirne di più il sito www.badabimbi.it è ricco di dettagli sul servizio e sulle attività, oppure di persona, Tata Elisa e Tata Cyntia, le ideatrici di questo nuovo spazio bambini, saranno felici di accogliervi ed illustrare il progetto e le attività offerte.