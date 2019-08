Cronaca



“S-Passo al Museo”: dal 9 al 14 settembre tante attività per ragazzi nei musei, giardini, palazzi e biblioteche di Lucca

sabato, 3 agosto 2019, 14:49

I musei della Toscana organizzano anche quest'anno i Campus settembrini: s-passo al museo. Giunto al quarto anno il progetto continua ingrandirsi con sempre più attività proposte dai musei sul territorio della Regione Toscana e con gradimento da parte delle famiglie e dei ragazzi.

A Lucca aderiscono all'iniziativa il Comune di Lucca con Biblioteca Civica Agorà e l'Orto Botanico, il Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale di Lucca, Domus Romana, Fondazione Barsanti e Matteucci, Lu.C.C.A. Lucca Center of Contemporary Art, Polo Museale della Toscana con il Museo di Villa Guinigi, Provincia di Lucca con Palazzo Ducale e il Museo del Risorgimento, Puccini Museum casa natale, Via Francigena Entry Point.

Dal 9 al 14 settembre (dalle 8:30 alle 17:00) sono in programma laboratori creativi, giochi, racconti, storia, cultura e tanto altro per avvicinare i ragazzi fra gli 8 e i 10 anni alla conoscenza dei musei del territorio. Tutte le attività inizieranno alle ore 8:30 presso il museo Via Francigena Entry Point - punto di accoglienza e rientro al termine delle uscite didattiche. Personale esperto guiderà i giochi, accompagnerà i bambini nei musei della città e li affiancherà in ogni momento della giornata. Il programma è articolato con sei appuntamenti:

Lunedì 9 settembre - Via Francigena Entry Point, visita e laboratorio creativo: L’avventura del pellegrino, Domus Romana, visita e laboratorio: Il legionario.

Martedì 10 settembre - Complesso Museale e Archeologico della Cattedrale, visita e laboratorio: la storia di Ilaria del Carretto. Museo Nazionale di Villa Guinigi, visita ludico-didattica: a tavola con l'Arte.

Mercoledì 11 settembre - Museo del Risorgimento, visita a tema Le donne lucchesi del Risorgimento e gioco didattico: Gioco del Risorgimento, Lu.C.C.A.- Lucca Center of Contemporary Art, visita al Museo (antica residenza di Cesare Boccella), visita alla mostra fotografica di Werner Bischof e laboratorio creativo: Diario di Viaggio.

Giovedì 12 settembre - Biblioteca Civica Agorà, lettura animata e laboratorio creativo: le macchine e le invenzioni, Orto Botanico visita e laboratorio: le piante e i semi (a cura di A.DI.PA).

Venerdì 13 settembre - Barsanti e Matteucci, visita didattica al museo; Puccini Museum-Casa natale, visita ludico-didattica: io gioco con Giacomo.

Sabato 14 - serata speciale aperta a tutti gli scritti dalle ore 22. Notte Magica a Palazzo Ducale percorso olfattivo di Elisa Bonaparte e Maria Luisa di Borbone visita con luci notturne di Sala Ademollo.

Le attività in programma svolte al Museo del Risorgimento e a Palazzo Ducale sono offerte dalla Provincia di Lucca. S-passo al museo è realizzato con il patrocinio della Regione Toscana e con la collaborazione di Unicoop Firenze e Coop Unicoop Tirreno.Costi: Spesa totale al giorno per bambino 25,00€ Partecipanti: min. 16 max 20 per giorno. Prenotazione obbligatoria entro il 3 settembre riduzione del 10% per soci COOP - Unicoop Tirreno Promozioni: 3 giorni € 65,00 (sconto 13%) 4 giorni € 85,00 (sconto 15%) · 5 giorni € 100,00 (sconto 20%) Il pranzo prevede: acqua, focaccia farcita e frutta; nei giorni presso la Casermetta San Salvatore: acqua, primo e frutta.Per informazioni e prenotazioni tel.: 0583 496554 tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00 -info@viafrancigenaentrypoint.eu