Cronaca



Schiume sospette invadono il fosso in centro storico, moria di pesci

giovedì, 1 agosto 2019, 11:53

Il tam tam è partito sui social da alcuni cittadini allarmati hanno denunciato l'ingente quantità di schiuma e di rifiuti per lo più di plastica che invadono il fosso di Lucca, dove alcuni pesci stanno morendo, chiedendo alle autorità competenti un intervento urgente di messa in sicurezza e ripristino della salubrità delle acque per evitare di inquinare il mare e il fiume e per tutelare il decoro della città, che appare purtroppo sempre più degradata.



Interpellati telefonicamente i vigili urbani per richiedere un intervento, ci è stato spiegato che parrebbe che il problema sia dovuto alla rottura - sotto al livello dell'acqua - di un muretto di contenimento a S.Pietro a Vico per riparare il quale è stato necessario abbassare il livello di tutta l'acqua del canale interessato dal muretto danneggiato e, di conseguenza, tale abbassamento avrebbe comportato un aumento della concentrazione delle schiume "abitualmente"presenti nel fosso.



I vigili hanno ipotizzato un intervento dell'Arpat per far analizzare l'acqua e scongiurare il pericolo di infiltrazioni nelle reti idriche urbane.



Notizia in aggiornamento.



N.D.