Cronaca



Scivola lungo un sentiero, grave una donna

domenica, 11 agosto 2019, 20:39

di andrea cosimini

E' in gravi condizioni una donna, S.T. di 53 anni, di Lucca, che oggi pomeriggio è scivolata da circa una 20ina di metri mentre percorreva un sentiero sul versante lato Pania del bacino artificiale di Isola Santa.



Da una prima e sommaria ricostruzione dell'accaduto, pare che la donna si trovasse, inizialmente, in compagnia del marito. Quest'ultimo avrebbe però avvisato un dolore al ginocchio, proprio nei pressi della diga, e si sarebbe fermato. La moglie avrebbe quindi continuato da sola il tragitto. A un certo punto, l'uomo, non trovando più la consorte, avrebbe chiamato il 112 e i carabinieri si sarebbero recati sul posto per le ricerche.



Non si sa bene da quanto tempo la donna fosse caduta nel dirupo. I sanitari, una volta giunti sul posto, l'hanno trovata sotto choc. Ella aveva riportato un trauma cranico e addominale. E' stato quindi deciso di far alzare l'elisoccorso Pegaso 3. La donna è stata sistemata su un gommone dei vigili del fuoco, che ha attraversato il lago fino a raggiungere una zona dove l'elisoccorso poteva verricellare. Infatti, la zona in cui è stata ritrovata inizialmente la 53enne era impervia e, nonostante il disboscamento effettuato con le motoseghe, Pegaso non poteva calare il verricello.



Sul posto le operazioni sono state coordinate dai vigili del fuoco del distaccamento di Castelnuovo di Garfagnana, sotto gli ordini del caposquadra esperto Salvetti, con il caposquadra esperto Casini che ha invece coadiuvato i fluviali. La squadra di Lucca è intervenuta attrezzata di un furgone, un rimorchio "Socra", con una squadra operativa contro il rischio acquatico che opera nelle acque interne (torrenti, fiumi, laghi). "Noi eravamo già ad Isola Santa - spiega il caposquadra Salvetti - perché chiamati per un intervento, in supporto al 118, per soccorrere un uomo che aveva accusato una distorsione. Serviva infatti un aiuto per trasportare il paziente dal sentiero alla strada. Mentre eravamo lì, siamo stati chiamati dalla parte opposta perché avvisati che era stata ritrovata una donna".



I carabinieri di Castelnuovo erano presenti con il maresciallo Saulino, mentre la misericordia di Castelnuovo è intervenuta con il dottor Pelliccioni. Presente anche il Sast (soccorso alpino) della stazione di Lucca.



Alla fine la donna è stata recuperata da Pegaso 3 e trasferita d'urgenza in ospedale.

Video Scivola lungo un sentiero, grave una donna