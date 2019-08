Cronaca



Scooter contro bici sulla via Romana a Capannori, due feriti

venerdì, 23 agosto 2019, 21:40

di gabriele muratori

Grave incidente stradale questa sera verso le ore 19.45 sulla via Romana a Capannori, all'incrocio con lo svincolo per Tassignano, di fronte alla pasticceria "Vaniglia Time", dove uno scooter, guidato da un uomo di 37 anni che procedeva in direzione Lucca, si è scontrato con una bicicletta che stava attraversando la strada.

L'impatto è stato molto violento, e i due uomini sono quindi finiti a terra rovinosamente. Subito allertati i soccorsi, sono giunti in codice rosso sia l'automedica del 118 sia due ambulanze della Misericordia di Lucca, che hanno soccorso i due feriti.

Ad avere la peggio, pare, l'uomo in sella allo scooter, che nel cadere a terra, nonostante il casco, ha riportato un grave trauma cranico. Meno grave, ma sempre con varie molte ferite invece, il ciclista, un uomo di origine pakistana di 29 anni.

I due feriti sono stati quindi immobilizzati sulla barella spinale e trasportati all'ospedale San Luca dalle due autoambulanze, in codice giallo il ciclista e in codice rosso l'uomo sullo scooter. Giunta in concomitanza anche una pattuglia della polizia municipale di Capannori per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente, oltre che per snellire il traffico subito resosi caotico.