Se ne va il comandante provinciale Arcidiacono, arriva il colonnello Ugo Blasi

giovedì, 22 agosto 2019, 18:30

A settembre il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Arcidiacono, lascerà il comando di Cortile degli Svizzeri per altro incarico. Il colonnello Blasi è attualmente in servizio al comando generale a Roma. Quest'ultimo, nei primi anni Duemila, è stato comandante del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Taranto, comandante la compagnia di Molinella e quella di Perugia. Dal settembre 2007 è in servizio presso il comando generale ai Parioli a Roma.

Nella foto: il comandante provinciale di Lucca dell'Arma colonnello Arcidiacono