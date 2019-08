Cronaca



Sei alberi verranno abbattuti perché pericolosi e malati

giovedì, 8 agosto 2019, 17:15

Prosegue l'attività di monitoraggio e messa in sicurezza delle alberature cittadine e del territorio comunale.

A questo proposito, gli agronomi Claudio Lorenzoni e Francesco Lunardini, incaricati dal Comune di eseguire un'indagine su alcune alberature di viale Carducci e delle mura urbane, hanno messo in evidenza la pericolosità di cinque alberi definiti come “estremamente propensi al cedimento”. Per questo, a tutela della incolumità pubblica, le cinque piante (un tiglio su viale Carducci, un leccio sul baluardo Cairoli e tre olmi sul baluardo San Regolo) saranno abbattute. Sarà rimosso anche un platano che si trova tra il castello di Porta Santa Maria e la piattaforma San Frediano colpito da cancro colorato, come accertato dagli ispettori del Servizio Fitosanitario della Regione Toscana.

Le alberature morte e abbattute per motivi legati alla sicurezza saranno sostituite nell'ambito del progetto per il restauro e la valorizzazione delle mura, per il quale il Comune ha ottenuto un finanziamento di 2 milioni di euro da parte del Mibact.