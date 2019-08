Cronaca



Settembre Lucchese: la tradizione che si rinnova tra fede, storia e cultura

venerdì, 30 agosto 2019, 13:01

di gabriele muratori

Si rinnova, puntuale come ogni anno, il tradizionale appuntamento con il "Settembre Lucchese". Presentato questa mattina presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, il programma edizione del 2019, con la caratteristica presenza in veste storica di alcuni esponenti della Compagnia Balestrieri e delle Contrade di San Paolino, oltre che di alcuni membri dell' Historica Lucense. "Questo mese, vuol dire per Lucca, tradizione, storia, identità di una città. Santa Croce e il Volto Santo, tutti punti che oltre all'identificazione religiosa, esaltano la parte culturale e storica del nostro territorio che ad oggi sempre vive" – esordisce il sindaco Alessandro Tambellini. "Si tratta di un appuntamento che mette a nudo la nostra origine lucchese, molto ammirata dai tanti amanti della nostra città, sia in Italia che nel resto del mondo". Freschi di stampa, sono stati presentati sia il manifesto, sia l'opuscolo illustrativo della manifestazione. "Stavolta abbiamo però prodotto un opuscolo più riassuntivo" – interviene l'assessore alla cultura Stefano Raggianti. "Non perché da buoni lucchesi vogliamo risparmiare sulla carta, ma perché, battute a parte, invitiamo la cittadinanza a sfruttare la visione on line sui siti del comune di Lucca (www.comune.lucca.it) e www.turismo.lucca.it dove i programmi saranno illustrati in maniera più dettagliata ma soprattutto puntualmente aggiornati e corretti in caso di eventuali variazioni". Si tratta quindi di un folto programma, in continua crescita, di pari passo con gli altri eventi più importanti della nostra città. Festa, tradizione, rievocazione, mercati, cultura, spettacolo, musica, teatro e sport, sono i principali capisaldi dell'evento, integrati, come ogni anno avviene, con una serie di suggestive novità. Presenti alla conferenza anche il presidente di fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, Marcello Bertocchini, il quale si è detto soddisfatto della forte collaborazione tra tutti gli enti che hanno partecipato ad organizzare gli eventi in programma, e Ilaria Del Bianco, presidente dell'Associazione Lucchesi nel Mondo, che vedrà i nostri connazionali esteri presenti in massa come ogni anno. "Come ogni settembre, Lucca richiama i propri concittadini dai cinque continenti" – afferma Del Bianco. "Naturalmente ciò avviene in tutti e 12 i mesi, ma naturalmente, a settembre in forma più concreta. Tengo a ricordare che nel 1951, prima della fondazione della nostra associazione, si tenne nel Teatro del Giglio il primo raduno dei nostri emigranti, e tutto questo continua come ogni anno". E proprio dall'asso Lucchesi nel Mondo, domani alle ore 18, presso la sede delle mura urbane, inizierà il ciclo di manifestazioni con la mostra fotografica di Bruno Micheletti, con la raffigurazione delle adorazioni per il Volto Santo, oltre che a Lucca anche all'estero, dove l'effige più importante della città è sempre raffigurata. E dalle associazioni storiche presenti alla conferenza, sono partiti una serie di accenni sulle attività che verranno svolte nel centro storico e sulle mura, e tra le novità esposte, si evince un aumento del numero dei colpi di cannone che verranno sparati dalle suggestive cannoniere, che danno già l'idea di una consistente rievocazione di quella che era la procedura difensiva dell'arborato cerchio. Oltre alla prossima apertura di Murabilia 2019, colma di innovazioni, prende spazio il Trofeo Lovari di Basket che sta acquisendo rilevanza nazionale, e che verrà giocato al palasport di via delle Tagliate sul parquet appena rinnovato, mentre anche per la musica, si preannunciano una lunga serie di eventi tutti da vivere.