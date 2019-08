Speleologo soccorso da Pegaso

Altri articoli in Cronaca

martedì, 6 agosto 2019, 17:45

Proseguono sul territorio i lavori di Geal per ripristinare gli asfalti dove sono stati effettuati interventi ai sottoservizi. In particolare il 12 agosto inizieranno quelli sulla via del Brennero, dove lo scorso anno sono stati effettuati lavori alla rete dell'acquedotto

martedì, 6 agosto 2019, 00:19

Pomeriggio movimentato oggi in via Cavour, dove un richiedente asilo, cittadino ghanese senza fissa dimora di 25 anni, avrebbe dato in escandescenze negli uffici della questura perché avrebbe rifiutato di farsi accompagnare in ospedale dall'ambulanza

lunedì, 5 agosto 2019, 15:44

Nel primo pomeriggio di oggi si è verificato un incidente nel sottopasso di Viale Castracani che ha visto coinvolti tre mezzi: un'automobile, uno scooter e un'ambulanza della Misericordia di Massarosa

lunedì, 5 agosto 2019, 14:34

Il servizio sarà effettuato tutti i fine settimana nei mesi di agosto e settembre e nella prima parte di ottobre. Saranno interessati anche alcuni eventi per i quali è previsto un grande afflusso di pubblico in città

lunedì, 5 agosto 2019, 12:50

Gli operatori dell'agenzia hanno provveduto ad eseguire un sopralluogo nella zona, anche se l'attività è stata limitata dalla poca visibilità notturna di quel tratto di strada, poco illuminato, per cui gli operatori non sono potuti scendere nell'alveo del canale per recuperare campioni di pesci agonizzanti o morti

lunedì, 5 agosto 2019, 12:46

Nei giorni scorsi sono stati accolti dagli operatori dei Centri Trasfusionali di Castelnuovo Garfagnana e Lucca per un incontro sono finalizzato alla sensibilizzazione alla donazione del sangue e del plasma