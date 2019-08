Una messa in memoria del prefetto Falco

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 26 agosto 2019, 10:35

Di recente siamo venuti in possesso di un carteggio, riguardante presunti abusi edilizi eseguiti in un passato di medio termine sugli edifici pubblici, che ospitano le scuole comunali

lunedì, 26 agosto 2019, 10:18

Il medico di famiglia Ersilia Lombardi dell'ambito territoriale di Lucca e Pescaglia (Aggregazione Funzionale Territoriale Lucca Sud) cesserà la propria attività martedì 27 agosto

domenica, 25 agosto 2019, 09:37

Successo per l'ottava edizione della Notte bianca di Lucca. Sono state veramente numerose le persone affluite fino alla tarda ora nel centro storico

sabato, 24 agosto 2019, 19:39

Ecco come si presenta il piazzale adiacente all'ex campo di atletica leggera alle Tagliate: sono arrivate le giostre, il comune piazza i cassonetti dell'immondizia, ma nessuno passa a ritirarla

sabato, 24 agosto 2019, 12:12

Al via a Lucca lo spazzamento meccanizzato programmato di strade e piazze. Un’iniziativa complessa ma organizzata nei minimi dettagli da Sistema Ambiente Spa insieme al comune di Lucca e, in particolare, con l’ufficio ambiente, traffico e polizia municipale

venerdì, 23 agosto 2019, 21:40

Grave incidente stradale questa sera verso le ore 19.45 sulla via Romana a Capannori, all'incrocio con lo svincolo per Tassignano, di fronte alla pasticceria "Vaniglia Time", dove uno scooter, guidato da un uomo di 37 anni che procedeva in direzione Lucca, si è scontrato con una bicicletta che stava attraversando...