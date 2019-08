Cronaca



Utenze non-domestiche dopo la pausa di Ferragosto è ripreso e il ritiro dell’indifferenziato

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:19

In merito al mancato ritiro dei rifiuti indifferenziati sollevato a mezzo stampa dal rappresentante di un utenza non-domestica Sistema Ambiente comunica che il servizio è attualmente in vigore essendo ripreso dopo la pausa del ritiro del giorno 15 agosto, Festa dell’Assunta, uno dei giorni in cui secondo per le utenze non-domestiche la raccolta differenziata non viene eseguita.

Dopo l’8 agosto, quindi il primo giovedì utile, in questo caso il 22 agosto, gli operatori dell’azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti hanno effettuato il consueto giro e lo svuotamento dei contenitori del RUR (Rifiuto Urbano Residuo) ma, come da regolamento, non possono effettuare il ritiro dei sacchi lasciati esterni ai bidoni dedicati.

Con l’occasione l’azienda ricorda quindi a cittadini - per quanto riguarda le utenze domestiche - e a tutti i rappresentanti delle utenze non-domestiche di lasciare i rifiuti soltanto all’interno dell’apposito contenitore e non all’esterno perché questi ultimi, come detto, non possono essere presi in carico. L’invito dunque è quello di effettuare il conferimento solo all’interno dei bidoncini in modo che tutto il materiale possa essere raccolto e il servizio possa svolgersi in maniera efficace secondo i regolamenti vigenti.