6 milioni di euro per estensione rete fognaria

martedì, 24 settembre 2019, 13:26

Sono 2,8 milioni di euro le risorse che il comune di Lucca ha stanziato per le fognature sul territorio comunale. A queste ne vanno aggiunte circa 3,2 che Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato del comune di Lucca, inserirà nel prossimo piano degli investimenti alla voce "estensioni fognarie": in totale circa 6 milioni di euro che permetteranno l'avvio della fase due dopo che il collegamento Nozzano - Pontetetto, che per la prima volta nella storia permetterà l'allaccio alla fognatura dell'Oltreserchio, sarà attivo. L'avvio dei lavori della Nozzano - Pontetetto è vicino e Comune di Lucca e Geal già stanno lavorando alla fase successiva.



Le ulteriori estensioni riguarderanno soprattutto l'Oltreserchio, ma anche alcune zone della città ancora prive di fognature. Il piano per le nuove fognature è stato presentato oggi (martedì 24 settembre) a Palazzo Orsetti, nel corso di una conferenza stampa a cui hanno partecipato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini, l'assessore all'ambiente del Comune di Lucca Francesco Raspini, il presidente di Geal Giulio Sensi e l'amministratore delegato Andrea De Caterini.

"Un impegno economico rilevante -ha commentato il sindaco di Lucca Alessandro Tambellini- che il Comune si è voluto assumere per rispondere a quelli che sono gli interventi prioritari e valorizzare ancora di più il forte investimento di Geal per collegare Nozzano a Pontetetto". Nel dettaglio la Giunta di Palazzo Orsetti ha deliberato lo stanziamento di 2,8 milioni per completare l'attuazione dell'Accordo di Programma del 2006, delineando già gli interventi da realizzare insieme a Geal.



"L'analisi dei bisogni -ha aggiunto l'assessore Raspini- è stata molto complicata perché sono moltissime le zone che necessitano di intervento. Abbiamo svolto insieme a Geal un'analisi delle maggiori criticità e l'abbiamo incrociata con un'altra analisi sull'efficacia degli interventi in termini di popolazione da servire. Per questo ci siamo concentrati sulla prosecuzione delle fognature nell'Oltreserchio, deliberando già le future estensioni a Nozzano e sulla via di Balbano che saranno solo l'inizio della strategia di completamento dell'Oltreserchio. Una strategia che richiederà diversi anni, ma che finalmente sarà a breve avviata dopo decenni di immobilismo. A Sant'Alessio ci occuperemo di penetrare nelle vie secondarie dopo le importanti estensioni sulla provinciale. Infine, ma altrettanto importanti, tre estensioni finalizzate a rispondere ad altrettante necessità in zone prossime alla città".



Nello specifico i fondi del Comune andranno a contribuire alla realizzazione delle fognature a Nozzano nelle vie Pastina, Frasconi, delle Pinete e della Bandiera, via del Castello e la via di Balbano. Anche a Montuolo e a Gattaiola ci saranno due estensioni immediatamente successive alla realizzazione del collegamento Nozzano - Pontetetto, mentre a Sant'Alessio si procederà in via dei Dorini, via delle Piagge, via Fonda, su un tratto di provinciale, sulla via della Chiesa e in via corte Falchetto e Botticini. Infine sulla riva sinistra le estensioni riguarderanno via delle Cornacchie, via Fornacette e via della Canovetta.



"La sinergia fra Geal e Comune -ha commentato il presidente di Geal Sensi- permetterà di valorizzare l'importante investimento che l'azienda sta conducendo per collegare la frazione di Nozzano al depuratore di Pontetetto. Questa strategia è anche frutto del dialogo svolto nei mesi scorsi con diversi gruppi di cittadini che hanno portato all'attenzione del Comune e dell'azienda alcune situazioni per rispondere alle quali ci stiamo impegnando al massimo".



"L'iter per la realizzazione del collegamento Nozzano - Pontetetto -ha aggiunto l'ad di Geal De Caterini- prosegue secondo i tempi stabiliti e i lavori saranno avviati a breve. Nel frattempo stiamo operando per definire la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi con un nuovo piano che permetterà di proseguire con ulteriori estensioni appena il collegamento principale sarà realizzato".



Le risorse del Comune verranno impiegate da Geal e lo stanziamento sarà di 1,9 milioni di euro per il 2020 e 900.000 euro per il 2021.