Cronaca



6 milioni di euro per l'estensione della rete fognaria

martedì, 24 settembre 2019, 14:58

di barbara ghiselli

6 milioni di euro: questa la cifra stanziata dal comune di Lucca e Geal per i nuovi progetti di estensione fognaria nell'Oltreserchio e in altre zone del territorio.

Questo è quanto è emerso oggi alla conferenza stampa tenutasi a palazzo Orsetti e alla quale erano presenti il sindaco Alessandro Tambellini, l'assessore all'ambiente Francesco Raspini, il presidente e l'amministratore delegato GEAL, Giulio Sensi e Andrea De Caterini.

Come ha dichiarato Raspini:”Il comune ha stanziato 2milioni 800 mila euro, una cifra importante che fa vedere l'impegno dell'amministrazione nel voler dare una risposta concreta alle future necessità infrastrutturali e ambientali del territorio. A questa cifra si sono aggiunti i 3 milioni e 200 mila euro che Geal, l'azienda che gestisce il servizio idrico integrato nel comune di Lucca, inserirà nel prossimo piano degli investimenti per le estensioni fognarie”. Raspini ha dichiarato che questi stanziamenti permetteranno così l'avvio della fase due dopo che il collegamento Nozzano – Pontetetto, che per la prima volta nella storia permetterà l'allaccio alla fognatura dell'Oltreserchio, sarà attivo.

Raspini ha inoltre spiegato che la cifra stanziata dal comune, facente parte di un investimento di fiscalità generale, è frutto di parte del ricavato dalla vendita della Gesam; l'assessore ha poi aggiunto: - L'analisi dei bisogni è stata molto complicata perché sono moltissime le zone che necessitano di intervento. Abbiamo svolto insieme a Geal un'analisi delle maggiori criticità e l'abbiamo incrociata con un'altra analisi sull'efficacia degli interventi in termini di popolazione da servire. Per questo ci siamo concentrati sulla prosecuzione delle fognature nell'Oltreserchio, deliberando già le future estensioni a Nozzano e sulla via di Balbano che saranno solo l'inizio della strategia di completamento dell'Oltreserchio. Una strategia che richiederà diversi anni, ma che finalmente sarà a breve avviata dopo decenni di immobilismo. A Sant'Alessio ci occuperemo di penetrare nelle vie secondarie dopo le importanti estensioni sulla provinciale. Infine, ma altrettanto importanti, tre estensioni finalizzate a rispondere ad altrettante necessità in zone prossime alla città".

Tambellini ha dichiarato che l'amministrazione, in questo caso, ha preferito privilegiare delle opere non visibili come la rete fognaria per rispondere ad una grossa emergenza da parte della cittadinanza che, anche se non verrà risolta del tutto, grazie a questi interventi, sicuramente farà un grande passo in avanti, basti pensare che già mille utenti beneficeranno del piano realizzato in sinergia da comune e Geal.

Nello specifico i fondi del Comune andranno a contribuire alla realizzazione delle fognature a Nozzano nelle vie Pastina, Frasconi, delle Pinete e della Bandiera, via del Castello e la via di Balbano. Anche a Montuolo e a Gattaiola ci saranno due estensioni immediatamente successive alla realizzazione del collegamento Nozzano - Pontetetto, mentre a Sant'Alessio si procederà in via dei Dorini, via delle Piagge, via Fonda, su un tratto di provinciale, sulla via della Chiesa e in via corte Falchetto e Botticini. Infine sulla riva sinistra le estensioni riguarderanno via delle Cornacchie, via Fornacette e via della Canovetta.

"La sinergia fra Geal e Comune - ha commentato il presidente di Geal Sensi - permetterà di valorizzare l'importante investimento che l'azienda sta conducendo per collegare la frazione di Nozzano al depuratore di Pontetetto. Questa strategia è anche frutto del dialogo svolto nei mesi scorsi con diversi gruppi di cittadini che hanno portato all'attenzione del Comune e dell'azienda alcune situazioni per rispondere alle quali ci stiamo impegnando al massimo".



"L'iter per la realizzazione del collegamento Nozzano - Pontetetto -ha aggiunto l'ad di Geal De Caterini - prosegue secondo i tempi stabiliti e i lavori saranno avviati a breve. Nel frattempo stiamo operando per definire la progettazione e realizzazione dei nuovi interventi con un nuovo piano che permetterà di proseguire con ulteriori estensioni appena il collegamento principale sarà realizzato".

Le risorse del comune verranno impiegate da Geal e lo stanziamento sarà di un milione 900 mila euro per il 2020 e 900mila euro per il 2021.