A “Campo di Marte” riuniti i provider AFA di Lucca e Valle del Serchio

sabato, 28 settembre 2019, 13:41

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle 11 in Via delle Gavine, a San Macario in Piano, dove, in un punto molto stretto della carreggiata, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un anziano signore di 90 anni di origine inglese, su una Mini,...

sabato, 28 settembre 2019, 12:59

Episodio molto grave ieri sera all'ospedale San Luca di Lucca. Nel cibo consegnato a una paziente è stato ritrovato un preservativo. Sul fatto stanno indagando i carabinieri mentre l'azienda Usl Toscana nord ovest si dice pronta a costituirsi parte civile, una volta individuato l'autore del gesto

sabato, 28 settembre 2019, 09:07

Nell'ambito dei servizi di controllo del territorio, ieri pomeriggio le volanti hanno denunciato due spacciatori nigeriani, di 20 e 28 anni, sorpresi in possesso di 13 grammi di marjuana al parco Valgimigli

venerdì, 27 settembre 2019, 17:39

Opera infrastrutturale ritenuta strategica e ormai irrinunciabile per le esigenze di trasporto locale che consentirà di migliorare l'offerta del trasporto pubblico su rotaia e di garantire un maggiore livello di integrazione della mobilità ferro-gomma, senza contare l'accorciamento dei tempi di percorrenza sulla tratta attuale Lucca - Firenze e l'abbattimento dei...

venerdì, 27 settembre 2019, 15:48

Si ripete dopo le due precedenti manifestazioni, il grido di protesta a difesa dell'ambiente da parte dei giovani studenti di buona parte del paese. Tra le circa 160 città italiane in cui questa mattina sono scesi in piazza oltre un milione di giovani, gli studenti delle scuole lucchesi hanno fatto...

venerdì, 27 settembre 2019, 15:33

Per curare il piede diabetico arriva la Theal Therapy, la rivoluzionaria tecnica laser made in Italy che sarà presentata sabato a Lucca in occasione del convengo “Piede diabetico, paradigma della multidisciplinarietà e multiprofessionalità”