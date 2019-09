Cronaca



Al via Murabilia, un'edizione che guarda a... Oriente

martedì, 3 settembre 2019, 13:11

di gabriele muratori

Ennesimo week-end di settembre all'insegna del verde, quello che si prospetta per l'edizione di Murabilia, edizione 2019, che si aprirà venerdì prossimo fino a domenica 8. "Sguardi a Oriente", il tema principale di quest'anno e che vedrà il Giappone come protagonista della manifestazione. L'evento è stato presentato questa mattina presso la Sala degli Specchi di Palazzo Orsetti, alla presenza dell'assessore Stefano Ragghianti del Comune di Lucca, Aldo Gottardo di Lucca Crea Srl e di Giuseppe Benedetti, curatore diretto della manifestazione.



"Si completa il giro sperimentale della collaborazione tra comune e Lucca Crea Srl per l'organizzazione di eventi" – commenta Ragghianti. "Dopo Verdemura e Castello Rivive, Murabilia completa il tassello mancante per il progetto di stretta collaborazione concordata a suo tempo e che pare funzioni alla grande. Insieme possiamo lavorare ancora per rendere grande la cultura della nostra città".



Di stesso parere Aldo Gottardo, del cda di Lucca Crea. "Murabilia è un'eccellenza culturale del settore, quasi unica in tutto il nostro paese. La nostra funzionale coesione incide indicativamente sulla qualità degli eventi organizzati, raggiungendo tranquillamente i risultati desiderati".



Mancano quindi pochi giorni al taglio del nastro che avverrà venerdì mattina poco prima delle ore 12.00, dove la manifestazione sarà visitabile secondo la stessa location dello scorso anno, snodandosi quindi per il baluardo di San Regolo e della Libertà fino ai pressi di Porta Elisa, restando come sempre accorpata immancabilmente all'orto botanico. "Giappone come tema principale" – aggiunge Gottardo.



"Una sinergia culturale del verde che lega i due paesi anche per i colori bianco e rosso delle loro bandiere". E per quanto riguarda lo specifico del ricco programma, Giuseppe Benedetti, ha elencato solo alcune particolarità da non perdere.



"Mostre, conferenze, laboratori, spazieranno per tutta l'area con novità sorprendenti volte a voler impressionare i visitatori, cercando di attirare in essi quella che potrebbe essere la nascosta passione del pollice verde". Murabilia è una manifestazione di settore tra le più importanti e rinomate d'Italia che quindi richiama visitatori da tutto lo stivale, e per questo, l'organizzazione, cerca sempre di inserire interessanti novità. Tra esse infatti, vi saranno giardini di 200 mq. mostre di cacciatori di piante, allestimenti di fiere contadine con attrezzi del contado lucchese del '900, fino a laboratori per i più giovani. E proprio con i giovani, Murabilia quest'anno vuole volare alto. Tutte le scuole superiori del centro storico, saranno infatti coinvolte in attività verdi che vedranno occupati studenti e insegnanti al seguito.



Per il resto, workshop di Ikebana, musiche tradizionali giapponesi, Medaka Japan Tour, architetti paesaggisti, mostre di orchidee e addirittura corsi di ginnastica posturale per giardinieri, saranno iniziative che allieteranno il festival del verde per prossimo week-end. Stessa location, stessi costi. Interi 8 euro, ridotti (over 65 e miniori 8-14 anni) 6 euro, più poi vari prezzi personalizzati tra abbonamenti e cumulativi.



"Da dire che l'aumento dei costi di ingresso va di pari passo con il costo della sicurezza della manifestazione", sottolinea Benedetti "costi che incidono quest'anno per circa il 60-70% sull'intero investimento di Murabilia". Il ricco programma dell'edizione 2019 è visitabile sul sito web: www.murabilia.com. Orari: Venerdì 6 settembre ore 12.00 – 19.30, sabato 7 e domenica 8 settembre ore 09.30 – 19.30.