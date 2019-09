Arcidiacono, visita di commiato alla guardia di finanza

Altri articoli in Cronaca

giovedì, 12 settembre 2019, 10:08

In occasione dell'inizio dell'anno scolastico 2019-2020, l'arcivescovo di Lucca, Paolo Giulietti, invia il proprio messaggio agli studenti e alle loro famiglie, nonché al personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado della Diocesi di Lucca

mercoledì, 11 settembre 2019, 17:04

La Fand (Federazione tra le Associazioni Nazionali Disabili) provinciale di Lucca vuole ringraziare De Luca, presidente della commissione organizzativa Luna Park settembre lucchese e la commissione luna park insieme a tutti i gestori, per aver dimostrato molta disponibilità e attenzione a tutti i bisogni speciali

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:18

Questa mattina (11 settembre) gli agenti del nucleo di vigilanza ambientale della Polizia municipale, insieme agli operatori di Sistema Ambiente, hanno individuato in via Santa Chiara alcuni sacchetti di rifiuti abbandonati e, attraverso l'ispezione dei materiali, sono riusciti a risalire al responsabile del conferimento, che sarà sanzionato

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:10

Il comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, colonnello Giuseppe Arcidiacono, questa mattina, in cortile degli Svizzeri, ha incontrato la stampa per portare un saluto a Lucca, prima del suo trasferimento a Messina dove è stato chiamato per ricoprire un incarico al comando interregionale Culquaber

mercoledì, 11 settembre 2019, 14:49

Il nuovo accordo è stato siglato nella cornice di un’intesa nazionale tra A.B.I. e Ministero dell’Interno e rispecchia gli sviluppi nel frattempo sopravvenuti in questa materia in campo normativo, operativo e tecnologico

mercoledì, 11 settembre 2019, 13:41

L’obiettivo a cui si guarda è quello di ri-animare l’economia, dando un contributo di idee dalla Toscana per l’incontro mondiale convocato da Papa Francesco ad Assisi nel 2020. E in programma c’è anche la presentazione di un vero e proprio manifesto dal titolo importante: Il futuro che sogniamo