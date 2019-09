Cronaca



Asta benefica per i danni causati dagli incendi al Monte Serra

domenica, 22 settembre 2019, 09:54

Bruno Pollacci ed alcuni suoi allievi ed allieve dell'Accademia d'Arte di Pisa (insieme a tanti altri pittori professionisti e non) hanno donato proprie opere per un'asta benefica a favore delle iniziative di recupero dopo i gravi danni degli incendi al Monte Serra.



"In questa foto - spiega - sono nella sede della Filarmonica G.Verdi di Calci (PI), dov'è allestita la mostra delle opere in asta, insieme ad Antonella Labruzzo, preziosa ed infaticabile volontaria ed organizzatrice dell'iniziativa. Vi invito a partecipare e dare il vostro contributo acquistando le opere in asta. Qua sotto il programma odierno e conclusivo, che è stato aggiornato per le nuove condizioni del tempo".