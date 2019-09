Cronaca



Auto si ribalta in circonvallazione: ferito un giovane

mercoledì, 4 settembre 2019, 08:49

di gabriele muratori

Una Fiat Panda guidata da un lucchese di 20 anni si è ribaltata su di un fianco a seguito di uno scontro con un'altra Panda, sulla circonvallazione in viale Carducci, nei pressi della rotonda di viale Europa, ieri sera poco prima di mezzanotte.



Secondo quanto raccontato dai testimoni, una delle due vetture procedeva verso città scendendo dal cavalcavia, mentre l'altra proveniva da piazzale Italia. Poco prima di uscire dalla rotonda è avvenuto l'urto tra le due auto, e la macchina guidata dal giovane, dopo aver sbattuto sullo spartitraffico, si è ribaltata su di un fianco.



Partita subito la chiamata al 118, è intervenuta la Misericordia di Lucca, che ha caricato il giovane sulla lettiga dopo che da solo è uscito dall'abitacolo. In seguito, e fortunatamente non in gravi condizioni, il ragazzo è stato trasportato al pronto soccorso San Luca in codice giallo per accertamenti.



Sul posto è poi intervenuta una pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.