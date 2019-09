Cronaca



Bufera su Sistema Ambiente: "Quella gara va annullata"

martedì, 17 settembre 2019, 12:54

Proprio all'indomani della richiesta da parte del centrodestra in consiglio comunale di una commissione controllo e garanzia su un appalto di Sistema Ambiente, ecco che una società interessata a partecipare ad un altro bando di gara sempre indetto dalla società partecipata dal comune al 100 per cento, Sistema Ambiente spa, chiede al tribunale amministrativo regionale della Toscana di annullare, previa sospensione, la procedura ravvisando una serie di irregolarità che denuncia in un documento inoltrato ai giudici. Udienza fissata il 9 ottobre 2019 al Tar di Firenze.

La società ricorrente è la Gorent S.p.A, azienda leader nel settore imprenditoriale del noleggio a lungo termine di mezzi allestiti per la raccolta differenziata di rifiuti, con sede in Firenze alla Via P. Fanfani n. 111/A, in persona del legale rappresentante ed amministratore unico, Furio Fabbri, difesa dall’avvocato Antonio D’Angelo del foro di Napoli, nei confronti della società Sistema Ambiente spa per l’annullamento, previa sospensione, della procedura di gara CIG 8007516B3C bandita dalla Sistema Ambiente e segnatamente di tutti gli atti di gara: bando di gara pubblicato in GUUE del 19.8.2019 (GUS 219/ S 158 – 390139) e su GURI 105/2019, del disciplinare di gara prot. 14766 del 14.8.2019 e del disciplinare tecnico prot. 15826/2019 nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e conseguente comunque lesivo degli interessi della ricorrente ovvero in via subordinata per l’annullamento previa sospensione dell’art. 4 del disciplinare di gara nella parte in cui prevede l’ipotesi di riscatto dei beni oggetto della fornitura e/o il recesso anticipato dal contratto previo pagamento del costo residuo dei beni.

Un nuovo appalto indetto dalla Sistema Ambiente SPA che rischia di andare deserto o con la partecipazione di pochi eletti e scelti candidati - esordisce l'avvocato Antonio D'Angelo - Ma che cosa sta accadendo? La nostra società lucchese, partecipata da capitale pubblico, ha deciso che le servono 8 automezzi per la raccolta dei rifiuti e ha pubblicato una gara per noleggiarli per 5 anni. Fin qui... sembrerebbe tutto conforme alla legge... ma c’è un ma!! La gara prevede un noleggio per 5 anni ad un costo di 816.000 euro ma poi, guarda caso, riserva alla committente Sistema Ambiente la facoltà di acquistare i suddetti mezzi anche solo dopo il primo anno di noleggio ad un prezzo decisamente inferiore al costo degli automezzi e che comunque non copre il costo iniziale degli stessi".

"Un esempio - prosegue il legale della Gorent spa - chiarirà il tutto. Se io imprenditore decido di acquistare degli automezzi per noleggiarli, prima di iniziare una siffatta attività farò un po’ di conti: se gli automezzi mi costano 500.000 euro ed il noleggio per 5 anni mi fa ricavare un importo di circa 800.000 euro, allora potrei trovar conveniente l’affare. Se invece acquisto gli stessi automezzi e dopo un anno di noleggio ( per un incasso di circa 100.000 euro) sono obbligati a cederli ad un prezzo già determinato (euro 380.000) avrò ricavato euro 480.000 a fronte di un anno di lavoro e di un investimento di euro 500.000. È evidente che così andrò in perdita, avrò lavorato e non avrò neanche recuperato l’investimento iniziale e quindi certamente non mi butterò nell’affare. Ma se, invece, ho la certezza che il noleggio duri cinque anni, allora sì che cercherò di partecipare all’affare".

"Questo - incalza l'avvocato del foro di Napoli - in sintesi ciò che manifesta la gara della Sistema Ambiente spa: prevede una fornitura a noleggio per 5 anni con un significativo margine di guadagno ma poi al tempo stesso si attribuisce il potere di decidere come e quando interrompere il noleggio ed acquistare gli automezzi ai prezzi da essa stabiliti. Ed allora in siffatto condizione chi parteciperà alla gara? Quale onesto e sano imprenditore vorrà partecipare ad una gara le cui modalità di svolgimento e di durata non sono ben chiare dall’inizio ma rimesse alla pura discrezionalità della stazione appaltante che potrà decidere a suo piacimento se far durare il noleggio uno o cinque anni? Come potrà un imprenditore in queste condizioni formulare la propria offerta economica? Ci si chiede insomma come potrà il concorrente formulare una obiettiva richiesta di canone per il noleggio non avendo la certezza della durata del noleggio?".

"E' ovvio che se si avesse certezza che il noleggio durerebbe per i cinque anni l’onesto imprenditore potrebbe farsi due calcoli e decidere di prender parte alla gara magari offrendo anche un sensibile ribasso sul canone di locazione con evidente risparmio del nostro denaro pubblico. Ma poiché non è in grado di saperlo perché la durata la conosce solo la Sistema Ambiente spa ovvero gli amministratori della stessa, l’onesto imprenditore cosa farà? Rinuncerà a partecipare. Un consiglio però possiamo darlo: imprenditori, oltre a contabili e tecnici assumente anche veggenti e cartomanti oppure anche un semplice redattore di oroscopi così potrete leggere nel futuro e scoprire le reali intenzioni della nostra società pubblica Ssistema Ambiente spa e formulare una adeguata offerta economica".

"A prescindere da tutto quanto detto - aggiunge D'Angelo - la gara in questione - oltre a presentare tali incertezze che di per se ne dovrebbero comportare l’annullamento o neglio un ripensamento - non è immune da seri e gravi violazioni anche sotto il profilo erariale in quanto simulando un noleggio trattasi di una vera e propria vendita rateizzata che in quanto tale imporrebbe all’aggiudicatario il versamento immediato dell’IVA al momento della sottoscrizione del contratto di noleggio con obbligo per entrambe le parti di riscatto (per i più pignoli vedasi DPR 633/1972). Ma non è finita!!! La gara offre spunti critici che le porgono il fianco ad esser censurato anche sotto un diverso aspetto. A ben vedere non trattasi di noleggio perché per sua natura un noleggio ha un tempo ben determinato di durato ed il costo dello stesso è finalizzato ovvero deve a coprire i costi di utilizzo del bene oggetto della locazione. Ma nella specie invece i canoni pagati assumono diversa natura ovvero vengono intesi quale acconto e rimborso sul capitale di acquisto e quindi trattasi di una locazione finanziaria e non di un semplice noleggio. Ora nel nostro ordinamento è prevista la locazione finanziaria quale modalità di fornitura, ma richiede requisiti specifici e diversi da quelli indicati nel bando di Sistema Ambiente".