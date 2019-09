Cronaca



Buon compleanno King Arthur, anche a nome di una città che fa finta di dimenticare

venerdì, 27 settembre 2019, 00:00

Quando era direttore generale della Cassa di Risparmio di Lucca poteva decidere, in piena autonomia e con la benedizione del presidente Vincenzo Da Massa Carrara, di distribuire affidamenti per miliardi di lire senza che qualcuno battesse ciglio sia che ricevesse quanto richiesto sia in caso contrario. Lo volevano tutti. Lo richiedevano tutti. Così come quando divenne amministratore delegato di Casse del Tirreno spa salvo, parecchi, sparargli addosso quando decise di vendere il tutto a un certo Gianpiero Fiorani per la non modica cifra di 3 mila 450 miliardi di lire garantiti da una fideiussione della Dresdner Bank. Per non parlare del periodo durante il quale è stato presidente della fondazione Carilucca, settima in Italia per patrimonio ed impieghi o giù di lì, capace di distribuire, ogni anni, oltre venti milioni di euro alle realtà del territorio.

Non poteva, Arturo Lattanzi, svoltare l'angolo senza essere fermato per un saluto, un ossequio, un tentativo di approccio più o meno disinteressato. La città ai suoi piedi in poche parole. Oggi che, ormai, non ha più nessuna carica se non quella dettata dai ricordi e dalla riconoscenza, sono in pochi, per non dire ancora meno, coloro che si ricordano di salutarlo vedendolo transitare in sella alla sua bicicletta o camminare a piedi lungo le strade che lo hanno visto trionfatore.

Lui, un carrarino, che quando sbarcò a Lucca fece arricciare il naso a più di una persona che non riusciva a spiegarsi cosa ci stesse a fare e, soprattutto, cosa fosse venuto a fare un non lucchese alla corte della ex Repubblica di Lucca. Solo Napoleone, in fondo, era riuscito a piegarla e il Lattanzi, con tutto il rispetto, non gli somigliava nemmeno un po'.

Se oggi siamo qui a celebrarne il compleanno, l'82°, non è per piaggeria o capacità mnemonica. E', in particolare, perché quest'anno, il 2019, ricorre il ventennale dell'atto più importante nella storia di Lucca economica e non solo, degli ultimi cinquant'anni e forse anche qualcosa di più. Infatti, nel novembre 1999, Arturo Lattanzi, negli uffici con le finestre che davano su papazzo Pretorio e piazza San Michele, concluse l'accordo che sanciva la vendita delle Casse del Tirreno per 3 mila 450 miliardi di lire a Gianpiero Fiorani il quale ne pagò mille - di miliardi - cash mentre gli altri furono garantiti fino al 2005 dalla fideiussione 'tedesca' che ben poco aveva a che vedere con le successive fideiussioni di cui Lucca e la Lucchese, purtroppo, avrebbe imparato a guardarsi.

Beninteso, Arturo Lattanzi non è un santo, non lo è mai stato e, probabilmente e salvo un eventuale ripensamento in Vaticano, non lo sarà mai. Nessuno, però, a pensarci bene, ha mai avuto bisogno di lui come confessore o come cerimoniere di corte. Al contrario, gli si chiedeva di vegliare sulle economie lucchesi, sui soldi che una città aveva racimolato e che aveva affidato a quella che, a tutti gli effetti, era considerata la banca, l'unica, del territorio. E lui, questo carrarino traditore, si era permesso di cederla senza fare alcuna resistenza.

Visto come sono andate a finire numerose banche e altrettante fondazioni, forse, oggi, più di qualcuno, in questa città senza memoria e senza vergogna, dovrebbe fare pubblica ammenda e strapparsi le vesta. Non lo farà mai, perché l'onestà intellettuale, da queste parti, alberga solo negli animi puri e incontaminati dall'ipocrisia, ossia da nessuna parte. Eppure ci piace immaginare una lunga fila di persone che, al suo passaggio, applaudono perché se non fosse stato per quella vendita benedetta, adesso la fondazione Carilucca non potrebbe distribuire, bene o male questo è un altro discorso, quello che ha, finora, distribuito a piene mani.

Dicono, le malelingue, che non sia tutto oro quel che luce e che Lattanzi, in fondo, ha fatto sempre ciò che ha voluto dando da bere e da mangiare a chi gli è parso ossia sempre agli stessi. Vero? Falso? Comunque sia politicanti da strapazzo e amministratori pubblici senza il becco di un quattrino hanno avuto il vezzo, negli anni, di vantarsi, ad ogni inaugurazione, di aver fatto questo e quello mentre tutti sanno, cani e porci compresi, che senza il denaro della fondazione di San Micheletto non ci sarebbe mai stata trippa per gatti. E quanti gatti si sono alternati alle scodelle di papà Arturo.

Diranno che abbiamo voluto leccargli il culo con questa commemorazione, dimenticando non solo che, per sua e nostra fortuna, egli è ancora ben vivo e vegeto, ma che il fondoschiena sono stati ben altri a tentare di lisciarlo nel corso dei decenni.

Questa città senza memoria gli deve molto, non foss'altro che per via di quei 3 mila 450 miliardi. Altro che ex notabili Dc ricordati ad ogni piè sospinto, altro che presidenti di enti pubblici o sindaci senza arte né parte. Tutti, chi più, chi ancora di più, hanno percorso la strada che dal palazzo dei Bradipi o da quello Ducale o da altri ancora conduceva e conduce in via Elisa o in piazza San Giusto. Solo che fanno finta, perché gli torna comodo, di dimenticarlo.

Ecco perché noi, al contrario, gli formuliamo i migliori auguri di buon compleanno perché sarà stato e sarà anche, con quel sorriso straordinariamente accattivamente, un po' simile alla canzone degli Stadio, ma ce ne fossero come lui in questo mondo di ladri e di mediocri.