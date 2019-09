Cronaca



Cambia la gestione del bar della cittadella della salute "Campo di Marte"

giovedì, 12 settembre 2019, 16:27

La ditta "Serenissima" ha vinto il bando di gara per la gestione del bar della Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca. In occasione del subentro della ditta verranno effettuati alcuni necessari lavori di adeguamento, che interesseranno una parte della struttura esterna (con la realizzazione anche di un bagno per disabili) oltre alla completa ristrutturazione interna.

Per permettere questo intervento migliorativo, il bar resterà chiuso per circa tre settimane, da venerdì 13 settembre a sabato 5 ottobre. L'Azienda USL Toscana nord ovest, scusandosi per il disagio, ricorda che, nei padiglioni B e C del “Campo di Marte”, sono presenti vari distributori automatici di cibo e bevande.