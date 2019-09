Cronaca



Cane azzanna una donna al parco di S. Anna, denunciato il proprietario

mercoledì, 25 settembre 2019, 09:45

Il proprietario di un cane, un cubano 30enne, abitante a Sant'Anna, che ha aggredito una donna ieri pomeriggio, alle 18, al parco di S. Anna, è stato rintracciato e segnalato all'autorità giudiziaria per il reato di lesioni colpose.



La poveretta, 48enne, che si trovava a passeggio con la sua bestiola al guinzaglio, è stata medicata al pronto soccorso e ne avrà per 10 giorni. Il padrone dell'animale è stato anche sanzionato amministrativamente dalla polizia municipale per alcune violazioni relative alla custodia del cane.

Secondo una prima, sommaria ricostruzione dell'episodio effettuata dagli uomini della sezione volanti della questura intervenuti sul posto, la bestia, un esemplare di razza dogo argentino, era uscita dalla casa dove vive, nei pressi del parco, e si trovava in giro, da sola e senza museruola, quando, improvvisamente, si è imbattuta nella donna con il cagnolino di piccola taglia al guinzaglio e ne è scaturita l'aggressione. La donna è caduta per terra e, nel tentativo di proteggere la bestiola, ha subito una serie di morsi alle braccia. Fortuna ha voluto che nei paraggi si trovasse una guardia giurata in borghese, la quale, prima ha provato ad allontare il dogo urlando, poi prendendolo a calci, e infine, non riuscendovi, ha estratto la pistola e ha sparato un colpo in aria. La detonazione ha fatto fuggire l'animale. La donna, rialzatasi, è fuggita portando il cagnolino al veterinario.

Oltre alla polizia, sono intervenuti i vigili urbani. Il proprietario del cane si è giustificato dicendo che l'animale era sfuggito mentre sua madre aveva aperto la posta di casa per andare a lavoro. L'uomo, che aveva in custodia il cane ma nega che sia di sua proprietà, è stato denunciato per lesioni colpose.