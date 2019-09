Cerimonia commemorativa 75° anniversario dell’uccisione del Finanziere Gaetano Lamberti, medaglia di bronzo al valor militare

Altri articoli in Cronaca

mercoledì, 11 settembre 2019, 12:51

Arrestati i cinque soggetti in trasferta da Catania che rapinavano banche dell'Alta Toscana e della Liguria; come infatti annunciato ieri ,durante una conferenza stampa tre dei cinque soggetti erano già stati presi ovvero Giuseppe Cosentino, 57 anni, Giuseppe Iuppa, 47, e Glauco Cosentino, 26 e mancavano solo i più giovani...

martedì, 10 settembre 2019, 17:05

Visto che comprensibilmente cresce la preoccupazione dei cittadini sulla questione “New Delhi”, l’Azienda USL Toscana nord ovest vuole tranquillizzare la popolazione e fare chiarezza sulla situazione

martedì, 10 settembre 2019, 13:38

Riparte un nuovo anno scolastico e gli uffici del Comune di Lucca sono al lavoro per prepararne l'avvio per bambini, bambine e le loro famiglie, organizzando in particolare i servizi correlati e necessari. Le iniziative sono state presentate questa mattina durante la conferenza stampa tenutasi a Palazzo Orsetti

martedì, 10 settembre 2019, 13:05

Ivan J. Houston, caporale nella 92ª Divisione di Fanteria “Buffalo” dell’Esercito degli Stati Uniti d’America è stato ricevuto questa mattina a Palazzo Orsetti dal sindaco Alessandro Tambellini

martedì, 10 settembre 2019, 11:54

Operazione congiunta di procura e carabinieri: cinque ordini di custodia cautelare per rapine messe a segno a Lucca, Pisa, Massa e La Spezia

martedì, 10 settembre 2019, 09:01

Il 10 settembre alle 18, in Piazzale Verdi a Lucca, verrà ricordato il sacrificio compiuto dell'App. Gaetano Lamberti (medaglia di Bronzo al Valor Militare - Guardia di Finanza) ferito in battaglia presso porta Sant’Anna e deceduto il 7 settembre 1944