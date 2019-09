'Changing of guards' alla Nazione, va via Ceccatelli, arriva Meucci

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 13 settembre 2019, 17:15

La sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi che ospiterà 11 aule e cinque laboratori sarà –l'edificio dei Frati a Saltocchio, immobile già utilizzato come sede scolastica fino al 2008

venerdì, 13 settembre 2019, 16:11

In collaborazione fra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Municipale”, categoria C del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali

venerdì, 13 settembre 2019, 13:26

Nell'ambito del controllo del territorio, ieri pomeriggio le volanti hanno denunciato due spacciatori gambiani, di 31 e 22 anni, sorpresi in possesso di 56 grammi di marjuana al parco Valgimigli

venerdì, 13 settembre 2019, 10:08

13 settembre 2019, giorno della tanto attesa Luminara. A metà mattina, nelle strade del centro storico, capita di imbattersi in spettacoli come questi

giovedì, 12 settembre 2019, 17:16

La provincia di Lucca ha nominato oggi la commissione tecnica che valuterà dal punto di vista dei requisiti richiesti, e della funzionalità dell'immobile, le due offerte giunte alla provincia di Lucca in relazione alla manifestazione di interesse per la ricerca di un edificio adatto ad accogliere 11 aule e cinque...

giovedì, 12 settembre 2019, 16:27

La ditta "Serenissima" ha vinto il bando di gara per la gestione del bar della Cittadella della Salute "Campo di Marte" di Lucca. In occasione del subentro della ditta verranno effettuati alcuni necessari lavori di adeguamento, che interesseranno una parte della struttura esterna (con la realizzazione anche di un bagno...