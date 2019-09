Commemorazione anniversario dell’uccisione del finanziere Gaetano Lamberti

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 9 settembre 2019, 16:24

La Ristogest srl ha presentato un'offerta per la gestione dell'Ostello di San Frediano. L'azienda di Lecco era stata fra le otto realtà imprenditoriali che aveva risposto all'indagine di mercato indetta dal Comune (e che scadeva il 10 giugno) per affidare l'Ostello in gestione per sette anni, con un importo a...

lunedì, 9 settembre 2019, 16:21

Per rispondere alla necessità di fornire una comunicazione corretta e che contribuisca ad una percezione adeguata del fenomeno, da mercoledì 11 settembre sul sito dell'Ars verranno pubblicati aggiornamenti settimanali dei dati del monitoraggio sulla presenza del batterio New Delhi negli ospedali toscani

lunedì, 9 settembre 2019, 15:55

In merito alla presenza di muffa su fette di pane confezionate, segnalata da un paziente dell’ospedale di Lucca, la direzione medica del “San Luca” ha ricevuto comunicazione del problema da parte del personale infermieristico che aveva provveduto già, con il sistema informatizzato, alla notifica della non conformità al provider del...

lunedì, 9 settembre 2019, 13:14

È risaputo nel mondo che Lucca sia una meravigliosa città, che all’intero delle sue mura secolari e al riparo di discreti portoni nasconda bellissimi giardini e orti profumati. Ma c’è un posto segreto, fuori dal tempo e dallo spazio, che pur essendo in pieno centro storico dà l’illusione di essere...

domenica, 8 settembre 2019, 18:44

ositivo il bilancio della diciannovesima edizione di Murabilia, la mostra mercato di giardinaggio di qualità che ha portato a Lucca, tra il Baluardo San Regolo e il Baluardo la Libertà, visitatori da tutta Italia

domenica, 8 settembre 2019, 15:59

Si é svolta stamani, lungo il Parco Fluviale, la nona edizione della "Zamp-eggiata lungo il Serchio" organizzata dall'Associazione Anpana Lucca