Cronaca



Conclusi i lavori Geal della nuova condotta, riapre regolarmente la via per Pieve di Brancoli

lunedì, 2 settembre 2019, 16:07

Si sono svolti senza imprevisti i lavori di collegamento della nuova condotta idrica a servizio dell'acquedotto di Vinchiana che approvvigiona tutto il Morianese. L'intervento di Geal si è svolto nella notte di venerdì, con l'erogazione dell'acqua sospesa alle 22 nella zona del Morianese e riaperta regolarmente prima dell'alba.

La nuova condotta è stata collegata alla vecchia esistente, mediante saldatura in opera di flange e posa di giunti speciali. L'erogazione idrica è stata sospesa alle 22 come da programma e riattivata totalmente in tutte le frazioni alle 4.30 circa, con un'ora e trenta di anticipo rispetto al programma dei lavori. In contemporanea Geal ha anche effettuato un intervento di manutenzione, con rinnovo di un breve tratto di condotta idrica sulla Via Morianese dove era stata rinvenuta una perdita all'interno di un vecchio pozzetto.



La fase di riapertura dell'erogazione è ricominciata alle 2.55 ed è stata graduale e controllata attraverso l'apertura di scarichi, verifica del funzionamento degli sfiati e controllo della qualità dell'acqua alle fontane pubbliche. Non si sono manifestati problemi di torbidità e non sono ad oggi pervenute segnalazioni da parte degli utenti. Oggi saranno chiusi gli scavi e domani (martedì 3 settembre) sarà realizzato l'asfalto, con successiva e immediata riapertura al traffico veicolare della Via per Pieve di Brancoli.