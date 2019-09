Cronaca



Confindustria Toscana Nord rende omaggio a Antonio Galeotti

lunedì, 16 settembre 2019, 20:04

Ha voluto spendere poche ma sentite parole di vicinanza al dolore della famiglia e dell'azienda di Antonio Galeotti (nella foto) il presidente di Confindustria Toscana Nord, Giulio Grossi:

"Quando perdiamo un collega e storico associato, è il momento del raccoglimento e della condivisione del lutto. Oggi però voglio ricordare anche lo spirito di servizio con cui Antonio ha interpretato per molti anni, fino al 2000, il delicato ruolo di revisore dei conti dell'allora Associazione degli Industriali della Provincia di Lucca, nella cui Giunta ha sieduto a lungo; tutto ciò accompagnato dai suoi impegni all'interno della propria azienda, la Cartografica Galeotti. Sono uomini come lui che hanno reso forti e prestigiose le nostre organizzazioni, e che devono costituire esempio per quanti, come me e tanti colleghi, ricoprono cariche associative mettendosi al servizio dei nostri soci. Antonio Galeotti resterà nei nostri pensieri. Alla famiglia, da sempre vicina alla nostra realtà e che ne ha espresso anche in tempi recenti importanti rappresentanti, oltre al cordoglio, vada tutta la nostra riconoscenza".