Da ottobre spazzamento meccanizzato e nuovi divieti di sosta temporanei

giovedì, 19 settembre 2019, 15:15

di eliseo biancalana

Al via dal primo ottobre il nuovo spazzamento meccanico programmato che interesserà il centro storico e le frazioni di Lucca. Una novità che aumenterà il decoro urbano ma a prezzo di qualche disagio per i cittadini che dovranno sottostare ad alcuni divieti di sosta temporanei. L'iniziativa è stata presentata oggi nella sede di Sistema Ambiente dall'assessore all'ambiente Francesco Raspini, dall'amministratore delegato dell'azienda di smaltimento dei rifiuti, Matteo Romani, e dalla direttrice Caterina Susini.

Il nuovo servizio interesserà oltre cento chilometri di piazze e strade, che si aggiungeranno ai venti già serviti all'interno del centro storico. All'inizio è previsto un periodo di sperimentazione che andrà dal primo ottobre alla fine dell'anno. La sperimentazione servirà a calibrare al meglio i luoghi e gli orari interessati dal servizio. Per consentire la pulizia delle strade è prevista l'introduzione di nuovi divieti di sosta temporanei: gli automobilisti dovranno infatti lasciare libere le vie e le piazze interessate per consentirne la pulizia. All'inizio i divieti saranno segnalati con dei cartelli mobili che saranno poi sostituiti, a fine sperimentazione, con una segnaletica fissa. La polizia municipale sarà impegnata a sensibilizzare i cittadini sul rispetto delle nuove regole. È previsto un periodo di tolleranza per le prime due settimane, passate le quali scatteranno le sanzioni, compresa la rimozione delle auto in divieto di sosta.

Il comune e Sistema Ambiente esprimono soddisfazione per quella che definiscono "una piccola rivoluzione". "Naturalmente ci potranno essere delle cose che non funzionano" ha ammesso l'assessore Raspini spiegando la ragione per cui è stato previsto un iniziale periodo di sperimentazione. "Da qui alla fine dell'anno – ha proseguito –, l'idea è di fare un giro di ricognizione, aggiustando quel che è necessario aggiustare". L'amministratore delegato Romani ha sottolineato che il nuovo servizio non comporta costi aggiuntivi per la società e che non ci saranno aumenti di tariffa per i cittadini. In tutto saranno una decina i dipendenti impiegati nello spazzamento meccanizzato. Grazie alla riorganizzazione complessiva del servizio, non c'è stato bisogno né di fare nuove assunzioni, né di ridurre il personale. La direttrice Susini ha spiegato che l'azienda ha progettato il servizio per minimizzare i disagi per cittadini e negozi. "Lo spazzamento meccanizzato è una richiesta precisa delle categorie economiche" ha ricordato Raspini. In sede di conferenza è stato reso noto che sta proseguendo l'impegno per arrivare a eliminare la raccolta filostrada in centro storico. A riguardo, l'assessore ha voluto ringraziare la soprintendenza ai beni culturali per la collaborazione. Di seguito riportiamo il programma dettagliato del nuovo servizio di spazzamento meccanizzato, come diffuso da Sistema Ambiente.

IL PROGRAMMA (IN FASE SPERIMENTALE FINO A DICEMBRE)

CENTRO STORICO

Questo il calendario del servizio nel centro storico: nella seconda settimana di ogni mese (fra la prima e la seconda domenica), negli orari di spazzamento, si renderà necessario disporre il divieto di sosta durante le prime ore del mattino, al fine di non intralciare il normale svolgersi della vita cittadina.

Il lunedì dalle ore 6.30 alle ore 8 in piazza Santa Maria lato sinistro; dalle 8 alle 10 in piazza dei Servi. Il martedì dalle 6.30 alle 8 in via dei Bacchettoni; dalle 8 alle 10 in piazza Santa Maria, lato destro. Il mercoledì sarà la volta di piazzale Verdi e piazza della Magione dalle 6.30 alle 8 e in piazza San Romano dalle 8 alle 10.

Il giovedì si parte da via del Pallone (orario 6.30 – 8) per proseguire in via Carrara (8 – 10). Il venerdì, invece, dalle 6.30 alle 8 sarà disposto il divieto di sosta sul lato destro di Corso Garibaldi e in piazza della Cittadella, mentre dalle 8 alle 10 lo spazio dovrà essere lasciato libero in via Carrara angolo via del Giglio. Infine, il sabato, dalle 6.30 alle 8, sarà interessato dallo spazzamento il lato sinistro di Corso Garibaldi, che si concluderà, dalle 8 alle 10 in piazza San Donato.

Per le altre piazze che già vengono spazzate non sarà invece necessario adottare provvedimenti in termini di viabilità e sosta. Tra queste, solo per citarne alcune, rientrano piazza S.Michele, piazza Bernardini, piazza Santa Maria Forisportam, detta anche della Colonna Mozza.

QUARTIERI ESTERNI ALLE MURA

In ciascuna zona lo spazzamento meccanizzato programmato avrà cadenza quindicinale e questo permetterà una costante manutenzione del decoro urbano.

Il primo e il terzo lunedì del mese

Dalle ore 6.30 alle ore 9, saranno interessate le seguenti viabilità: Sant'Anna – piazzale Italia, via Catalani, via Gramsci, via Carignani, via delle Rose, via Don Minzoni, via Luporini e via San Donato anche nella frazione di San Donato, via Sant'Anna, viale Puccini. Saranno oggetto del giro di spazzamento anche via dello Stadio a S.Marco e via Barbantini.

Dalle ore 9.30 alle ore 12 il giro prosegue a Sant'Anna in via Geminiani, via Luporini (anche in area San Donato), via Paganini, viale Puccini; a San Marco in via Gianni, via Trenta, via Barbantini e, a San Concordio, via Nieri e via Sercambi.

Il secondo e il quarto lunedì del mese

Lo spazzamento si sposta a San Marco. Il turno delle 6.30 interessa piazza della Croce, via Passaglia, via Barsanti e Matteucci, Borgo Giannotti, via del Brennero, via delle Tagliate III, via Romagnoli, via San Marco.

Dalle ore 9.30 le aree interessate sono: via Marchi, via delle Tagliate III, via Tinivella.

Il primo e il terzo martedì del mese

L'area oggetto del servizio è nuovamente Sant'Anna. A partire dalle 6.30 lo spazzamento interesserà piazzale Italia, via Catalani, via Buonamici, via Bigongiari, via Luporini – anche a S.Donato – via Pisana, via San Donato, viale Puccini.

Dalle ore 9.30 in via Angeloni, via dei Cavalletti, via del Tiro a Segno, via Pascoli, via Dorati, via Vecchi Pardini.

Il secondo e il quarto martedì del mese

Il giro delle 6.30 si snoda principalmente a San Marco in piazzale della Concordia, Borgo Giannotti, via del Brennero, via delle Tagliate Traversa I, Traversa II, Traversa III, via San Marco, viale Castracani; in questo turno rientra anche via Puccetti a San Concordio.

Alle ore 9.30 si prosegue a San Marco in via Grandi, via Pelliccia, via Roosvelt, via Campioni (anche nella Traversa I), via Farnesi, via Paolini, via San Marco, via Vecchia III, via Lunardi; nelle zone dell'Arancio e San Filippo la pulizia viene eseguita in via Lazzareschi, via Fiorentini e via Guidi.

Il primo e il terzo mercoledì del mese

Lo spazzamento interesserà in particolare San Concordio e, nel dettaglio, dalle ore 6.30: piazza Aldo Moro, via della Formica, via Guidiccioni, via Ungaretti, via Nottolini, la Traversa I di via Passamonti, viale San Concordio; spazzamento previsto anche in via del Tiro a Segno a Sant'Anna. Dalle ore 9.30 si prosegue, sempre a San Concordio, in via della Formica, via Lamberti e via Savonarola.

Il secondo e il quarto mercoledì del mese

Dalle ore 6.30, a San Marco, gli operatori si muovono a San Marco in piazzale della Concordia, via Barbantini, via Pfanner, via Bianchini; tra l'Arancio e San Filippo le strade interessate sono via di Tiglio, via Barsocchini e via Romana. Il giro delle 9.30 prosegue a San Marco in via Pelliccia, via Berlinghieri, via dell'Ospedale, via della Quercia, via Paolini, via Strocchi, via Vecchia III. All'Arancio e a San Filippo invece lo spazzamento prosegue in piazza Salvo D'Acquiso, via Don Lazzari, via Sandei, via Bongi.

Il primo e il terzo giovedì del mese

L'area interessata è esclusivamente quella di San Concordio e, in particolare, dalle ore 6.30, via della Formica, via Tofanelli, via Bandettini, viale San Concordio. A seguire, dalle ore 9.30, lo spazzamento prosegue in via Paolettoni, via Urbiciani, via delle Fornacette, via Francesconi, via Nottolini e via Consani.

Il secondo e il quarto giovedì del mese

A Santa Maria a Colle lo spazzamento sarà eseguito nel parcheggio di fronte alle scuole (con divieto di sosta) e nel parcheggio del cimitero, dalle 6.30 alle 8. A Nozzano, invece, la pulizia si sposterà nella piazza centrale delle Poste, orario 6.30 – 8 (con divieto di sosta).

Il primo e il terzo venerdì del mese

Nel primo turno (ore 6.30) la pulizia delle strade riguarderà via Orzali, via Cantore, via dei Balani, viale Cadorna all'Arancio e via dei Pubblici Macelli a San Concordio. Alle ore 9.30 lo spazzamento si sposterà a San Vito in via Lorenzini, via Simonetti, via Giovanni XXIII, viale Corsica e viale Sardegna; nello stesso giro è prevista la pulizia anche in via Filizi e via per Corte Pulia a San Concordio e, a San Marco, in via Giovannetti e via Barbantini.

Il secondo e il quarto venerdì del mese

Il servizio sarà attivo a Ponte a Moriano. Tra le aree interessate dal divieto di sosta dalle 6.30 alle 8 rientrano via Nazionale dall'Esselunga fino a piazza Cesare Battisti, il parcheggio di fronte a piazza Cesare Battisti, via Volpi (divieto di sosta da via Nazionale fino al passaggio a livello), parcheggio lato via Volpi, parcheggio lato via San Gemignano e collegamento con l'area di sosta adiacente, piazza della Stazione. Le aree da spazzare ma che non necessitano del divieto di sosta sono piazza Cesare Battisti e via di San Gemignano dalle 6.30 alle 8; dalle 9 alle 12, invece, gli operatori saranno in via della Stazione, via Vecchia della Stazione, via Viani, via Benedetti, via Landi.

Il primo e il terzo sabato del mese

Alle ore 6.30 il passaggio degli operatori verrà effettuato a San Concordio in piazzale Caduti sul Lavoro, via Urbiciani, via dei Pubblici Macelli, via Oberdan, viale San Concordio; all'Arancio e a San Filippo in via Orzali, via di Tiglio, via Carignani, via Piave, viale Diaz; a San Vito in via Vecchia Pesciatina. Alle ore 9.30 invece lo spazzamento si sposterà in viale Luporini – Sant'Anna e San Donato – in via per Corte Capecchi tra S.Concordio e San Donato, in via Nazario Sauro e in viale San Concordio.

Il secondo e il quarto sabato del mese

A Santa Maria del Giudice ad essere interessato dallo spazzamento meccanizzato programmato sarà il parcheggio davanti alle scuole, il 2° e il 4° sabato del mese. Non ci sarà bisogno di istituire modifiche alla sosta.