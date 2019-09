Cronaca



Donato defibrillatore in memoria di Giovanni Torre

giovedì, 26 settembre 2019, 12:25

In memoria di Giovanni Torre, scomparso prematuramente a giugno dello scorso anno, l’associazione “Gli Amici di Giò” ha donato stamattina un defibrillatore alla polizia stradale di Lucca, alla presenza del questore Dalle Mura, del comandante della stradale Serafina Di Vuolo e del Medico della polizia, dott.ssa Allegra Cammi. Grazie alla generosità dell’associazione aumentano i presidi salva vita in dotazione alla polizia di Stato, che al momento vanta circa 180 operatori in tutta la provincia formati alle tecniche BLSD.