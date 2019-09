Cronaca



Donna muore nel Suv che si ribalta

giovedì, 19 settembre 2019, 21:55

Incidente mortale questa sera, poco prima delle 21, in via del Tiro a Segno a S. Anna dove un Suv Opel Zafira, per cause ancora da chiarire, si è ribaltato. Illesi il conducente e un bimbo di 8 anni che si trovava sul retro dell'abitacolo, morta invece la compagna dell'uomo, Joanna Keiv di 45 anni, di nazionalità polacca, abitante a Lucca, che è stata sbalzata fuori. Per lei inutili i soccorsi. Sul posto l'automedica di Lucca, le ambulanze della Croce Verde Guamo e della Croce Verde di Lucca, i vigili del fuoco e i vigili urbani.