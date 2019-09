Cronaca



Ego Slow Roll, i ciclisti della notte alla scoperta di Lucca

sabato, 21 settembre 2019, 15:28

Godersi il fascino di Lucca con tutta calma, la sera, viaggiando in bicicletta, insieme ad altre persone con cui conoscersi e fare amicizia. I numerosi partecipanti all'ottava edizione della Ego Slow Roll hanno così passato una bella serata all'insegna dello sport, del divertimento e della bellezza. L'idea delle pedalate notturne è nata a Detroit ed è stata importata a Lucca da Renato Malfatti, il patron dell'Ego Wellness Resort.

I partecipanti si sono trovati la sera di venerdì 20 settembre all'Ego City Fit Lab, in via Carlo Del Prete 51, e da lì sono partiti alla scoperta della città, in sella alle loro biciclette illuminate. Accompagnati da alcuni volontari che indossavano delle pettorine gialle, i ciclisti della notte hanno visto e si sono soffermati su tutte le principali bellezze cittadine, dall'Anfiteatro al duomo di San Martino. Durante il percorso, circa quindici chilometri, c'è stata anche l'occasione per scoprire gli eventi culturali del settembre lucchese, come l'apprezzata mostra di Foto Alcide nella chiesa di San Cristoforo.

"Siamo contenti di essere arrivati alla ottava edizione" ha detto Marina Malfatti, responsabile comunicazione e marketing dell'Ego Wellness Resort. "Nonostante sia la prima sera 'freschina' c'è tanta gente anche stasera, quindi la cosa piace – ha notato soddisfatta, poco prima della partenza della pedalata –. Vogliamo diventi un evento sempre più coinvolgente per la città". Negli ultimi anni la Ego si è avvicinata al centro storico aprendo sulla circonvallazione l'Ego City Fit Lab. "A gennaio sono quattro anni – ha detto Marina Malfatti –. Abbiamo incontrato tante esigenze, sopratutto delle persone che vivono in città. La misura ridotta, l'ambiente intimo e ristretto aiutano a prendere per mano chi ha bisogno di fare attività fisica".

Ego Slow Roll è un modo diverso di vivere Lucca, che porta allegria e movimento in città, in maniera rispettosa del codice della strada e della comunità, anche grazie a un chiaro codice di comportamento. Nel corso della serata si è svolta un'estrazione a premi, con il fortunato vincitore che si aggiudicato una city bike.