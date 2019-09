'Barbecue'... ai piedi delle Mura

Altri articoli in Cronaca

lunedì, 30 settembre 2019, 20:55

La balestra fa parte della storia della nostra città fin dai tempi più antichi. Lo stesso Castruccio Castracani istituì un premio per i balestrieri più bravi in modo da invogliare i più giovani all'uso di questa arma a difesa della città, e proprio su questa scia la Compagnia Balestrieri sta...

lunedì, 30 settembre 2019, 16:00

Come annunciato da domani prende il via il nuovo servizio di spazzamento meccanizzato programmato di strade e piazze, ma questa partenza sarà l'occasione dell'inizio di un'ulteriore collaborazione fra amministrazione e azienda partecipata che si occupa della pulizia del territorio

lunedì, 30 settembre 2019, 12:33

Stamatina don Lucio Malanca ha officiato a Lucca la messa in occasione della festa del patrono della polizia di stato, San Michele Arcangelo

lunedì, 30 settembre 2019, 12:19

Sabato e domenica 28 e 29 settembre il Corpo Musicale "G. Puccini" di Nozzano Castello è stato ospitato a Sestri Levante dalla Società Filarmonica Locale per un gemellaggio tra le due bande

lunedì, 30 settembre 2019, 09:25

Sabato sera, intorno alle 22 circa, una volante ha fatto per controllare due soggetti fermi, di cui uno noto agli operatori in quanto pregiudicato. Quest'ultimo, un marocchino di 22 anni, J. M, vedendo fermarsi la volante, è saltato in sella alla bicicletta e è scappato precipitosamente

lunedì, 30 settembre 2019, 09:03

Un nuovo incidente è avvenuto ieri sera in via del Tiro a Segno a Lucca, con una dinamica che ricorda quello in cui lo scorso 19 settembre perse la vita una 35enne. Stavolta, fortunatamente, l'incidente ha avuto un esito meno drammatico