Cronaca



Frontale tra due auto, grave un anziano

sabato, 28 settembre 2019, 13:41

di gabriele muratori

Un brutto incidente stradale è avvenuto questa mattina attorno alle 11 in Via delle Gavine, a San Macario in Piano, dove, in un punto molto stretto della carreggiata, due automobili si sono scontrate frontalmente. Ad avere la peggio un anziano signore di 90 anni di origine inglese, su una Mini, residente a Piazzano, che scendeva in direzione Lucca e che, dopo l'impatto, è uscito di strada finendo poi contro un albero.



Danni fortunatamente più lievi per l'altra automobile, una Fiat Panda, e per il suo conducente. Alcuni automobilisti che erano in transito, si sono fermati ad aiutare i due feriti e subito hanno contattato il 118 per richiedere l'invio dei soccorsi. Immediatamente è giunta da Lucca l'ambulanza infermieristica della Misericordia di Lucca che subito ha prestato le prime cure all'anziano signore.



Una volta immobilizzato, l'uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale San Luca di Lucca per la gravi lesioni e i vari traumi riportati. Giunta anche un pattuglia della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente.