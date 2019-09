Cronaca



Grande affluenza alla "Giornata della Prevenzione"

domenica, 22 settembre 2019, 09:50

Si è svolta ieri (sabato 21 settembre), nell’area antistante il Parco Commerciale San Vito di Lucca la terza edizione della “Giornata della Prevenzione”. Associazione di promozione e sostegno alla salute pubblica insieme a svariati professionisti del territorio, hanno messo a disposizione della popolazione, tutta la loro esperienza e disponibilità, offrendo gratuitamente esami, visite, valutazioni e consulenze mediche specialistiche, allestendo una cittadella della salute con veri e propri piccoli poli ambulatoriali.



La giornata fortemente voluta dalla direzione del parco commerciale è stata sostenuta in profonda sinergia da tutte le direzioni degli store presenti nel parco. L’evento ha registrato affluenza e successo di pubblico già dal mattino. Moltissime le persone desiderose di cogliere la preziosa occasione in tempi come questi in cui le lunghe attese e la frenesia del vivere quotidiano impediscono di dedicare la giusta attenzione ai bisogni della salute.