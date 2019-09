Cronaca



Grave ragazzina investita sul viale San Concordio

venerdì, 20 settembre 2019, 08:08

di gabriele muratori

Un altro brutto incidente ieri sera poco prima delle ore 23 sul viale San Concordio a Pontetetto, dove una ragazzina di 15 anni, di origine cingalese, mentre che attraversava la strada assieme al padre per rientrare a casa, è stata investita da una macchina che transitava in direzione Lucca.

A seguito del terribile impatto, la giovane è stata sbalzata per terra subendo gravi lesioni. Intervenuti subito i soccorsi, sul posto sono giunte, in codice rosso, l'automedica del 118 di Lucca e un'autoambulanza della Croce Verde di Guamo per prestare le prime cure alla ragazza gravemente ferita ed incosciente.

Subito dopo, la paziente è stata quindi trasferita, sempre in codice rosso, all'ospedale San Luca di Lucca dove è attualmente sotto osservazione per i gravi traumi riportati in varie parti del corpo e alla testa. Sul posto anche una volante della polizia per effettuare i primi rilievi.