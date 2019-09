Cronaca



Greetings from Lucca

venerdì, 13 settembre 2019, 10:08

di aldo grandi

Oggi è il 13 settembre 2019. Come tutti gli anni, da secoli, si celebra la Luminara. La città, fin dalle prime ore del mattino, è invasa (nel senso buono) da migliaia di turisti.



Alle 10.30 le strade del centro storico si presentano in questo stato: rifiuti un po' ovunque che, evidentemente, non sono stati ritirati entro l'orario stabilito. Ce ne sono per tutti i gusti: dal multimateriale alla carta, dal legno (organico?) al non riciclabile. Di sicuro, c'è solo che a dispetto dei piani di sosta e di mobilità, piani approvati di decoro pubblico e lotta al degrado, questa, oggi, 13 settembre, è la realtà sotto gli occhi di tutti.



Sono le 10.30 e si vedono arrivare i primi camioncini della raccolta dei rifiuti. I camioncini, ovviamente, raccolgono i rifiuti secondo il programma settimanale così, come si può vedere da altre immagini che pubblichiamo, per strada rimane tutta l'immondizza che nessuno, nemmeno oggi che è la Luminara, si preoccupa di rimuovere.