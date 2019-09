Cronaca



I giovani ancora in piazza a difesa dell’ambiente

venerdì, 27 settembre 2019, 15:48

di gabriele muratori

Si ripete dopo le due precedenti manifestazioni, il grido di protesta a difesa dell'ambiente da parte dei giovani studenti di buona parte del paese. Tra le circa 160 città italiane in cui questa mattina sono scesi in piazza oltre un milione di giovani, gli studenti delle scuole lucchesi hanno fatto la loro parte.

Sono stati quasi 2mila infatti, tra giovani e anche meno giovani, coloro che hanno affollato per tutta la mattina il centro storico cittadino per poi fermarsi in piazza San Michele dando vita alla manifestazione vera e propria.

La giornata del "Terzo Sciopero Globale per il Clima – Unite for Planet Earth", è stata promossa con lo scopo di mettere in evidenza diversi aspetti ancora da definire da parte del governo, in riferimento alla ancora scarsa importanza e considerazione mostrata verso il repentino cambiamento climatico e ai fattori oggetto di inquinamento ambientale.

"Il governo deve dichiarare l'emergenza climatica" - questo il grido d'allarme nuovamente ribadito e che si apprende dalla pagina facebook dell'evento. La decisa e comune protesta dell'iniziativa, richiede una lotta al cambiamento climatico, che deve essere al più presto intrapresa da parte dello stato italiano e dall'Unione Europea come una delle priorità assolute, da portare avanti con trasparenza e fermezza. E tra i punti trattati, ancora delle chiare richieste che partono dall' azzeramento delle emissioni nette europee entro il 2030, fino alla giusta politica di transizione senza gravare sulle fasce più deboli, in una riqualificazione dei lavoratori attualmente impiegati in settori inquinanti. Concreto anche l'argomento sulla gestione generale dei rifiuti: "Il Governo deve implementare una riforma della gestione dei rifiuti, facendo attribuire i relativi costi gestione alle aziende che immettono nel mercato prodotti che generano rifiuti, inserire un contributo ambientale da caricare sul prezzo dei prodotti immessi al consumo tale da coprire i costi per il recupero per riuso/riciclo/smaltimento, e naturalmente aumentare la sensibilizzazione verso la società in maniera da invogliare i cittadini a ridurre produzione di rifiuti ed aumentare la raccolta differenziata. Per ultimo ma non per ultimo, il governo deve interrompere i sussidi ai combustibili fossili.

La manifestazione, partita da piazzale Verdi alle ore 9.00, è giunta in Piazza del Giglio per il flash mob "Tell the Truth", terminando poi in San Michele, dove è stato dato spazio al contest "Runway con abiti di riuso". Diversi gli esponenti di vari comuni ed istituzioni della provincia, che assieme ai ragazzi hanno comunque sfilato senza bandiere di partito.

Foto di Barbara Ghiselli