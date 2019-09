I volontari vigilano sulla processione

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 settembre 2019, 00:37

Il vescovo ha dedicato la sua riflessione all'importanza di far parte del popolo di Dio per giungere alla salvezza. Numerose le persone che hanno assistito e preso parte alla Luminara, con le vie del centro storico illuminate da lumini di cera e, per la prima volta, in parte anche da...

venerdì, 13 settembre 2019, 18:40

Il vescovo cambia registro anche con i giornalisti: Luminara, niente omelìa inviata in anticipo e chi vuole sapere che resti ad ascoltare come tutti gli altri. Parola di dio

venerdì, 13 settembre 2019, 17:15

La sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi che ospiterà 11 aule e cinque laboratori sarà –l'edificio dei Frati a Saltocchio, immobile già utilizzato come sede scolastica fino al 2008

venerdì, 13 settembre 2019, 16:11

In collaborazione fra i Comuni di Lucca, Viareggio, Stazzema e Massarosa è stata indetta una selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura di 19 posti a tempo pieno e indeterminato di “Agente di Polizia Municipale”, categoria C del contratto collettivo nazionale del lavoro del comparto funzioni locali

venerdì, 13 settembre 2019, 13:33

Cambio di guardia alla redazione lucchese del quotidiano La Nazione di piazza del Giglio: a partire da lunedì Piero Ceccatelli non sarà più il caposervizio. Al suo posto Francesco Meucci

venerdì, 13 settembre 2019, 13:26

Nell'ambito del controllo del territorio, ieri pomeriggio le volanti hanno denunciato due spacciatori gambiani, di 31 e 22 anni, sorpresi in possesso di 56 grammi di marjuana al parco Valgimigli