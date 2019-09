Cronaca



Il colonnello Giuseppe Arcidiacono saluta Lucca

mercoledì, 11 settembre 2019, 15:10

di barbara ghiselli

Il comandante provinciale dei carabinieri di Lucca, colonnello Giuseppe Arcidiacono, questa mattina, in cortile degli Svizzeri, ha incontrato la stampa per portare un saluto a Lucca, prima del suo trasferimento a Messina dove è stato chiamato per ricoprire un incarico al comando interregionale Culquaber.

“Sono arrivato due anni fa qui a Lucca – ha dichiarato Arcidiacono – e in questo periodo ho avuto modo di apprezzare l'intera splendida provincia. Approfitto quindi dei vostri giornali per portare il mio saluto alla cittadinanza”.

Il colonnello ha poi elencato i più che lusinghieri risultati raggiunti nei due anni che è stato qui come dimostrano i dati elencati durante l'incontro con i giornalisti. Qualche numero?

L'andamento della delittuosità nella provincia di Lucca è passato da 13mila 185 (del periodo gennaio -agosto 2017) a 11mila 55 nello stesso arco temporale nel 2018 per arrivare a 8mila 889 nei mesi compresi da gennaio ad agosto di questo anno, ben il 32 per cento in meno confrontato con due anni fa .

Altro dato significativo è quello dei furti in provincia che passano, in riferimento sempre ai periodi sopra riportati da 8mila 105 nel 2017 a 6 mila 580 nel 2018 per arrivare a 4 mila 833 nel 2019.

I furti in abitazione in provincia passano invece da mille 564 per il 2017 a mille 275 nel 2018 e arrivano a 806 nel 2019, quasi dimezzati quindi in due anni (meno 48 per cento). Inoltre i dati testimoniano che l'Arma dei carabinieri è arrivata a occuparsi dell'85 per cento dei reati nella provincia di Lucca (gennaio – agosto 2019) partendo dal 73 per cento nello stesso periodo nel 2017.

Questi eccellenti risultati sono frutto di un lavoro di squadra e di un sostanziale incremento delle forze in campo e dei servizi sul territorio da parte dell'Arma dei carabinieri, a testimonianza di questo anche l'apertura dei comandi di Lucca, della Versilia e della Garfagnana fino alle 24.

Arcidiacono ha voluto anche ringraziare le altre forze dell'ordine per la collaborazione proficua in merito alla sicurezza sul territorio.

All'incontro erano presenti anche il comandante del nucleo operativo e radiomobile di Viareggio, Edoardo Cetola e il maggiore Antonio Trombetta, comandante della compagnia dei carabinieri di Lucca.