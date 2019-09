Il nuovo comandante dei carabinieri Blasi ricevuto in provincia dal presidente Menesini

Altri articoli in Cronaca

venerdì, 27 settembre 2019, 15:48

Si ripete dopo le due precedenti manifestazioni, il grido di protesta a difesa dell'ambiente da parte dei giovani studenti di buona parte del paese. Tra le circa 160 città italiane in cui questa mattina sono scesi in piazza oltre un milione di giovani, gli studenti delle scuole lucchesi hanno fatto...

venerdì, 27 settembre 2019, 15:33

Per curare il piede diabetico arriva la Theal Therapy, la rivoluzionaria tecnica laser made in Italy che sarà presentata sabato a Lucca in occasione del convengo “Piede diabetico, paradigma della multidisciplinarietà e multiprofessionalità”

venerdì, 27 settembre 2019, 15:30

In questi giorni, nella ricorrenza dei 100 anni del Sisma del Mugello, si sta svolgendo, in quel territorio, l'esercitazione di protezione civile denominata "Giotto 2019". La giornata di oggi 27/9 è dedicata alle criticita veterinarie a seguito di violento sisma. Le operazioni si sono prettamente concentrate sullo scenario veterinario

venerdì, 27 settembre 2019, 15:27

Un curriculum di tutto rispetto quello del iniziato nel 1993 con l'arruolamento e con due anni di accademia militare a Modena e altri tre anni alla scuola ufficiali a Roma. E' stato poi destinato alla scuola allievi ausiliari di Benevento dove ha trascorso un anno e, in seguito, nel 1999,...

venerdì, 27 settembre 2019, 12:15

Domenica mattina si svolgerà la cerimonia di intitolazione della passerella ciclopedonale sul fiume Serchio al musicista Angelo Fagiolini

venerdì, 27 settembre 2019, 11:53

Torna dal 1 al 7 ottobre la Settimana mondiale dell’allattamento materno (SAM) promossa da Unicef e World Health Organization (Who). Il tema scelto per questa edizione è “Potere ai genitori per favorire l'allattamento”