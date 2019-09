Il saluto del sindaco Tambellini per il nuovo anno scolastico

Altri articoli in Cronaca

sabato, 14 settembre 2019, 13:05

Dall'arcivescovo monsignor Paolo Giulietti arriva un chiaro monito contro le "mormorazioni" che avvelenano le relazioni sociali e la vita della comunità cristiana

sabato, 14 settembre 2019, 10:13

Scippatori in azione venerdì pomeriggio in piazza Anfiteatro. "Vittime" due turiste francesi originarie di Cannes. Rubati 1.000 euro in contanti

sabato, 14 settembre 2019, 00:37

Il vescovo ha dedicato la sua riflessione all'importanza di far parte del popolo di Dio per giungere alla salvezza. Numerose le persone che hanno assistito e preso parte alla Luminara, con le vie del centro storico illuminate da lumini di cera e, per la prima volta, in parte anche da...

venerdì, 13 settembre 2019, 18:40

Il vescovo cambia registro anche con i giornalisti: Luminara, niente omelìa inviata in anticipo e chi vuole sapere che resti ad ascoltare come tutti gli altri. Parola di dio

venerdì, 13 settembre 2019, 18:10

12 ambulanze, di cui 4 con medico a bordo, una con infermiere, tre squadre a piedi dotate di dae, per un totale di circa 60 soccorritori, vigileranno, per ciò che riguarda l'assistenza sanitaria, per il centro storico durante la Processione di Santa Croce di questa sera

venerdì, 13 settembre 2019, 17:15

La sede provvisoria dell'istituto professionale Giorgi che ospiterà 11 aule e cinque laboratori sarà –l'edificio dei Frati a Saltocchio, immobile già utilizzato come sede scolastica fino al 2008