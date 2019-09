Cronaca



Il vescovo di Lucca, monsignor Paolo Giulietti, in visita alla scuola Imt Lucca

giovedì, 19 settembre 2019, 17:20

La Scuola IMT Alti Studi Lucca ha avuto ieri l'onore e il piacere di accogliere nella sua sede, per la prima volta, il Vescovo di Lucca, S. E. Monsignor Paolo Giulietti, in un'ottica sempre più attiva di apertura e sinergia con la città e il territorio in cui sorge. Accolto dal Direttore Pietro Pietrini, che gli ha illustrato la storia e le finalità della Scuola – una delle sei Scuole a Ordinamento Speciale in Italia - Monsignor Giulietti ha avuto modo di visitare tutto il campus che ha sede nel complesso di San Francesco, recentemente restaurato.

Dalle aule alla foresteria, passando per la mensa, fino ad arrivare alla Sala Canova e alla Cappella Guinigi, Monsignor Giulietti si è fermato a dialogare nella Sagrestia affrescata del complesso di San Francesco.

A far conoscere le attività e le caratteristiche distintive della Scuola, piccola comunità internazionale nel cuore della città, oltre al Direttore Pietrini, Il Direttore Amministrativo Alessia Macchia e una delegazione di Professori: Ennio Bilancini, Vicedirettore e Delegato all'Accreditamento; Emiliano Ricciardi, Delegato a Rapporti con Ex Allievi, Pari opportunità e Politiche sociali; Emanuele Pellegrini, Delegato all'Internazionalizzazione; Mirco Tribastone, Delegato a Didattica, Alta Formazione e Servizi Informatici e Nicola Lattanzi, Delegato a Innovazione e Relazioni con istituzioni e aziende.