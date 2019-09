Cronaca



Incontro in questura con il comandante Arcidiacono

mercoledì, 4 settembre 2019, 12:52

Il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Giuseppe Arcidiacono, stamattina ha incontrato, presso gli uffici della questura, il questore e tutti i funzionari di quell’ufficio e dei commissariati di Viareggio e Forte dei Marmi, per salutarli dopo due anni di proficua e cordiale collaborazione sul territorio, dove carabinieri e polizia di Stato sono riusciti a costruire una positiva sinergia affrontando i temi più sensibili per l’ordine e la sicurezza pubblica.



Al comandante Arcidiacono il questore Dalle Mura, e tutti i funzionari, va un in bocca al lupo per il prossimo incarico che ricoprirà a Messina.