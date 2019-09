Cronaca



Investimenti sociali, dalla regione assegnati alle zone Valle del Serchio e piana di Lucca 82mila euro

lunedì, 23 settembre 2019, 15:26

Ammontano ad oltre 82mila euro i finanziamenti messi a disposizione dalla Regione Toscana per i sette progetti di inclusione sociale presentati nelle zone Valle del Serchio e Piana di Lucca. In particolare i due progetti nella zona distretto Valle del Serchio, diretta da Franco Chierici saranno rivolti 15mila euro all’adeguamento e manutenzione straordinaria della Rsa Paoli Puccetti e altri 15mila alla accessibilità del centro socio sanitario di Castelnuovo Garfagnana di Via La Torre. Nella zona distretto Piana di Lucca, diretta da Luigi Rossi, saranno finanziati con 5.050 euro La Casa di Barbara (Comune di Lucca), 2.815 euro le Botteghe della Salute (Comune di Pescaglia), con 32.134 il progetto “Più strumenti più risultati - riabilitazione” della USL Toscana nord ovest, mille euro per “Tutti in piedi” (Comune di Porcari) e 11.275 euro per la ristrutturazione del locale adibito a dormitorio nel Piano Freddo (Asp Carlo del Prete).

“Si tratta di una occasione importante – spiega Laura Brizzi, direttore dei servizi sociali dell’Azienda USL Toscana nord ovest – per molte delle realtà piccole e grandi, presenti sul nostro territorio, che si occupano di inclusione sociale. I progetti richiederanno un impegno di circa un milione di euro con metà della cifra assicurata dalla Regione Toscana da sempre attenta a queste problematiche e che ringraziamo per l’impegno, anche economico, dimostrato. Tutte le opere e gli interventi dovranno essere realizzati e conclusi entro il 31 dicembre in modo che i soggetti beneficiari possano trasmettere la rendicontazione finale entro il 31 gennaio del prossimo anno”.

A livello regionale gli investimenti destinati a progetti sperimentali e innovativi in materia di percorsi assistenziali, di accoglienza e per l'inclusione sociale di nuclei familiari, anziani, disabili e minori ammontano a più di un milione e 300 mila. "Abbiamo accolto la quasi totalità delle richieste - dice l'assessore al diritto alla salute e al sociale Stefania Saccardi - e coperto praticamente tutto il territorio toscano. Quelli che finanziamo sono progetti di ristrutturazione, riqualificazione, risanamento, manutenzione straordinaria, miglioramento, acquisto di arredi e attrezzature, in strutture destinate a disabili, anziani, famiglie, bambini. Tutti interventi che andranno a migliorare la qualità dell'accoglienza e dell'assistenza alle persone che appartengono alle fasce più deboli".