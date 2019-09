Cronaca



La Croce Verde di Lucca rinnova il suo parco auto

domenica, 8 settembre 2019, 10:05

di giulia del chiaro

La Croce Verde di Lucca rinnova il suo parco auto: arriva un nuovo mezzo per il trasporto di persone con difficoltà motoria

Un nuovo mezzo attrezzato in arrivo nel parco auto della Croce Verde di Lucca che, inaugurato ieri pomeriggio nella sede di Guamo, verrà utilizzato per il trasporto di portatori di handicap e di persone colpite da malattie invalidanti della deambulazione. Si tratta di un Fiat Doblò concesso gratuitamente alla Croce Verde, per un comodato di quattro anni, grazie ai molti sponsor che hanno sostenuto l’iniziativa.

Inaugurato ieri pomeriggio, alla sezione di Guamo, il mezzo rientra nel progetto“Automezzi continuamente gratuiti” che, promosso dalla Croce Verde di Lucca e ACG Italia, nella mattinata ha visto il taglio del nastro anche di un secondo mezzo, identico a quello lucchese, ma messo a disposizione della sezione “Garfagnana”.

Presenti alla cerimonia, oltre a volontari e simpatizzanti dell’associazione, alcuni promotori dell’iniziativa, il vicesindaco e assessore al sociale di Capannori, Matteo Francesconi, i carabinieri di Pieve di Compito e alcune associazioni del territorio.

Un inserimento indispensabile per adeguare il parco mezzi dell’associazione alle esigenze degli utenti: “si tratta di un mezzo che aspettavamo da tempo – ha spiegato Elisa Ricci, presidente della Croce Verde – un aiuto importante che, come mezzo attrezzato e dotato di pedana manuale, potrà essere utilizzato, sia per uso sanitario che sociale, per il trasporto di persone con difficoltà motorie”.

Un compito gravoso, quello che spetterà al Doblò entrato in funzione ieri, dato che andrà a sostituire il mezzo precedentemente utilizzato a questo scopo che, in pochi anni, ha percorso più di 200 mila chilometri garantendo, in questo modo, anche un’ottima visibilità agli sponsor i cui nomi sono ben visibili sul mezzo.

Grato, per l’attività svolta dalla Croce Verde, si è detto il vicesindaco Matteo Francesconi: “non sono qui solo per inaugurare il mezzo, ma anche per ringraziare la Croce Verde di Lucca e tutti i suoi volontari per quanto fanno ogni giorno – ha sottolineato – come assessore al sociale, infatti, riconoscendo le crescenti necessità registrate in molte famiglie del comune su questi temi, mi auguro che la collaborazione tra la nostra amministrazione e l’associazione possa diventare sempre più salda per riuscire a coprire, in modo adeguato, i bisogni socio-sanitari dell’intera popolazione”.