La nazionale italiana degli hacker in ritiro una settimana alla IMT

venerdì, 20 settembre 2019, 08:24

di giulia del chiaro

Sono 10 giovanissimi, tra i 16 e i 25 anni, i ragazzi che, dopo un’attenta selezione e formazione, sono stati scelti per formare la squadra nazionale di hacker che, in vista dei prossimi campionati di European Cyber Security Challenge a Bucarest, si è riunita per una settimana in ritiro preparatorio alla scuola di alti studi IMT di Lucca.

“Ci sono hacker buoni e hacker cattivi e noi facciamo parte di quelli etici il cui obiettivo è aiutare le persone a difendersi” hanno spiegato alcuni dei ragazzi che, dal 16 al 20 settembre, si sono ritrovati a Lucca per conoscersi e potenziare insieme le proprie capacità in vista dei Campionati Europei di Sicurezza Informatica che si terranno a Bucarest dal 9 all’11 ottobre.

“Un percorso – hanno spiegato alcuni dei componenti della squadra – che per molti è cominciato per caso, guidato da una forte passione per l’informatica accompagnata da tanta curiosità e voglia di spingersi sempre più oltre nella conoscenza di crittografia, cibernetica e sicurezza informatica”. Un trampolino per lanciarsi in questo mondo – come hanno definito CyberChallenge alcuni dei ragazzi – offerto per molti dal Consorzio Interuniversitario Nazionale per l’Informatica (Cini) che da anni si impegna nell’organizzazione della CyberChallenge.it e, quindi, nel reclutamento e nella preparazione dei membri della squadra. La nazionale, infatti, è stata formata solo a giugno reclutando i partecipanti dell’ultima cyberchallege.it che si sono maggiormente distinti.

Il ritiro di questa settimana aveva come obiettivo quello di promuovere e potenziare le competenze cibernetiche dei giovani, considerate patrimonio nazionale, sostenendoli in un percorso formativo d’eccellenza che, caso unico in Europa, prevede una formazione continua della squadra, in ambiti che spaziano dalla crittografia, alla sicurezza web, fino all’analisi forense di pc e dispositivi mobile, con la prospettiva di una maggiore capacità difensiva per aziende ed istituzioni. “Tra gli scopi del campionato europeo – ha spiegato, infatti, il professor Paolo Prinetto, direttore del laboratorio nazionale di Cybersecurity – c’è quello di porre la sicurezza cibernetica al servizio dell’umanità per promuovere pace, preservare la democrazia, la dignità e libertà di pensiero”. Un progetto importante per il sistema paese, come ha puntualizzato il responsabile della formazione del Cini, Paolo De Nicola: “sicuramente lo scopo è offrire maggiore sicurezza al paese opponendosi ai molti attacchi che ogni giorno vengono sferrati ad ogni livello, da quelli istituzionali fino ai dispositivi del singolo cittadino, e che non si conoscono perché, per fortuna, esistono squadre apposite in grado di respingere questi attacchi”.

Un lavoro, quello di questi giorni che, come ha spiegato il coach Mario Polino, ha cercato di coprire i punti deboli della squadra potenziando gli aspetti in cui i giovani si sono dimostrati meno preparati in challenge: “Importante lavorare anche sulle soft skills – ha spiegato il coach – che, aspetto che potrebbe apparire secondario, è invece primario perché, ad esempio, a Bucarest ci verrà richiesto di presentare questioni tecniche a persone non preparate nel settore e le nostre abilità comunicative saranno fondamentali”.

Una squadra, quindi, i cui giovanissimi e brillanti membri nei prossimi anni potrebbero diventare quegli eroi silenziosi che, ogni giorno, tutelano la sicurezza dell’intero paese difendendo la nostra privacy, le nostre economie e, in definitiva, la nostra libertà.