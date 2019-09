L'associazione Parco di Sant'Anna solidale con la donna aggredita

Altri articoli in Cronaca

sabato, 7 settembre 2019, 19:54

Il piano di contenimento della Regione e le pratiche di profilassi mettono a dura prova il personale sanitario. L'allarme della Uil Fpl Lucca: "Va subito potenziato il personale"

sabato, 7 settembre 2019, 15:13

I pazienti che dal novembre 2018 al monitoraggio di fine luglio sono stati infettati dal New Delhi sono stati 64. La mortalità osservata finora nei casi infetti è di 17 su 44 (pari quasi al 40%)

sabato, 7 settembre 2019, 12:31

Ultimo giorno per gli amanti di piante, giardini, vita all'aria aperta e atmosfere naturali di chiude infatti domenica la diciannovesima edizione, a tema Sguardi a Oriente: Giappone

sabato, 7 settembre 2019, 12:19

È possibile chiudere il mare in una stanza, con le sue proprietà benefiche e il potere antibatterico dell'aria carica di iodio? A Lucca sì. Si chiama Clinica del sale e aprirà domani, lunedì 9 settembre, nell'ambulatorio Baby Doctor, a San Marco

sabato, 7 settembre 2019, 10:23

Ieri sera, intorno alle 19 circa, le volanti sono intervenute al nuovo parco di via Matteotti, a Sant'Anna, in quanto alcuni passanti avevano segnalato una lite in corso tra un uomo e una donna, nata dal fatto che l'uomo (C.G. di 43 anni), in compagnia della fidanzata (C.C.

venerdì, 6 settembre 2019, 22:23

Date un'occhiata a queste immagini: riconoscete il punto? Siamo sulla via Nuova per Pisa dove da mesi è attivo il senso unico alternato con disagi a non finire per gli automobilisti